Fatto da mamma, la ricetta del pollo con zucchine e riso venere di Elena Santarelli

Dalla puntata di Fatto da mamma del 3 luglio 2021 la ricetta di Elena Santarelli, la ricetta del pollo in padella con le zucchine e contorno di riso venere. E’ uno dei piatti preferiti per il figlio di Elena Santarelli anche se ammette che impone ai figli di mangiare le verdure; se non le mangiano magari non possono fare poi qualcosa che piace a loro. Una mamma severa ma molto generosa e affettuosa, Elena Santarelli è bravissima in cucina e lo dimostra con la manualità nel preparare questo pollo infarinato e un po’ fritto in padella. Zucchine romanesche perché sono più dolci, pollo e riso venere, un piatto completo e perfetto sempre. Ecco dalle ricette Fatto da mamma la ricetta di Elena Santarelli e Flora Canto. Non perdete le altre ricette delle mamme vip.

RICETTE FATTO DA MAMMA – POLLO CON ZUCCHINE E RISO VENERE DI ELENA SANTARELLI

Ingredienti: 350 g di riso venere, 3 zucchine romanesche, 200 g di pollo, sale, soia e farina q.b.

Preparazione: facciamo subito cuocere il riso venere perché ha una cottura lunga. Scoliamo quando è ben cotto.

Tagliamo le zucchine a dadini. In padella versiamo un po’ di olio di oliva, un po’ di aglio tritato, un po’ di sale, facciamo andare e aggiungiamo le zucchine, facciamo cuocere. Togliamo le zucchine e teniamo da parte. Elena preferisce lasciare le zucchine un po’ croccanti.

Tagliamo il petto di pollo a cubetti. Versiamo la farina nel piatto e passiamo il pollo, infariniamo bene. Nella stessa padella in cui abbiamo cotto le zucchine versiamo altro olio e scaldiamo bene, cuociamo i bocconcini di pollo. Facciamo ben dorare e poi sfumiamo con la soia a fiamma alta.

In padella aggiungiamo anche le zucchine, mescoliamo e aggiungiamo il riso venere, facciamo saltare e insaporire. Serviamo il piatto caldo o freddo sarà sempre ottimo.