Triglie croccanti con provola e verdure in agrodolce, la ricetta di Gian Piero Fava

Da non perdere la ricetta delle triglie croccanti con provola e verdure in agrodolce di Gian Piero Fava dalle ricette E’ sempre mezzogiorno di oggi 14 settembre 2021. Lo chef ci delizia con le triglie farcite di provola, basilico e formaggio grattugiato e fritte. Un secondo piatto ottimo e goloso con un risultato che molto interessante. La triglia è un pesce leggero, magro, si abbina in modo perfetto con i formaggi e quindi la ricetta di oggi di Fava per E’ sempre mezzogiorno è da provare subito. Ecco come si fanno le triglie ripiene e fritte, la ricetta E’ sempre mezzogiorno delle triglie croccanti con il formaggio e le verdure.

La ricetta delle triglie con provola e verdure in agrodolce da E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti: 3 triglie, 2 fette di provola affumicata, 3 foglie di basilico, 200 g di panko, 200 ml di albume, 50 g di pecorino grattugiato

150 g di carote, 150 g di zucchine romanesche, 150 g di sedano rapa, 50 g di porro, 2 cipollotti di Tropea, 50 g di zucchero di canna, olio evo, sale, pepe, 80 ml di aceto di mele e 10 foglie di basilico

Per la salsa: 200 ml di panna, olio al basilico e 50 g di provola affumicata grattugiata

Preparazione: tagliamo il cipollotto a julienne, facciamo andare nel tegame con un po’ di olio di oliva. Dopo un po’ uniamo lo zucchero di canna, facciamo caramellare e uniamo l’aceto di mele.

Sbollentiamo le carote e il sedano tagliati a dadini, questo lo facciamo prima. Aggiungiamo nel tegame carote, sedano e anche le zucchine a dadini che sono crude. Saliamo, pepiamo, mescoliamo e cuociamo 8 minuti e non di più.

Puliamo le triglie, le dobbiamo pulire bene, togliamo le lische anche con la pinzetta, lasciamole unite per la coda. Farciamo con il formaggio grattugiati, foglia di basilico fresco e la fettina di provola. Spennelliamo le triglie farcite con l’albume sbattuto e poi assiamo nel panko o nel pane grattugiato e adagiamo nella padella antiaderente con abbondante olio di oliva ma non olio profondo.

Nel pentolino versiamo la panna e facciamo ridurre la metà poi uniamo la provola affumicata grattugiata. Serviamo le triglie sulle verdure croccanti completando con la salsa al formaggio e olio al basilico.