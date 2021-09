Pollo farcito al limone, la ricetta di Francesca Marsetti

La ricetta del pollo farcito al limone è il secondo piatto di Francesca Marsetti di oggi 17 settembre 2021 per le ricette E’ sempre mezzogiorno. Ospite in cucina è anche Alessandro Cattelan e mentre lui racconta del suo debutto con il nuovo programma Da grande è Francesca Marsetti a deliziarci con la ricetta del petto di pollo farcito con le fette di limone marinato. Un’ottima ricetta perché non solo è veloce e molto facile ma è anche un piatto leggero, proteico e in più ci sono le carote che fanno benissimo. Non perdete questa ricetta del pollo al limone ed erbe di Francesca Marsetti e le altre ricette E’ sempre mezzogiorno.

Ricette Francesca Marsetti: pollo farcito al limone

Ingredienti: 600 g di petto di pollo, 1 limone bio, 1 rametto di prezzemolo, 1 rametto di maggiorana, brodo vegetale, 1 rametto di timo, 1 rametto di erba cipollina, 1 rametto di maggiorana, sale, pepe, 80 g di burro, 2 cipolle di Tropea, 20 carote baby colorate – 50 g di senape in grani, succo di 1 limone, pepe, olio di oliva

Preparazione: abbiamo il petto di pollo e lo tagliamo creando una tasca da farcire. Tagliamo a fettine il limone e condiamo con sale, pepe e un filo di olio di oliva, lasciamo la buccia al limone. Tritiamo tutte le erbette fresche e versiamo in una teglia. Mettiamo le fettine di limone marinate nel petto di pollo, passiamo poi il pollo nel trito di erbe.

In padella scaldiamo un po’ di olio e facciamo rosolare il petto di pollo farcito su tutti i lati, solo dopo aggiungiamo un po’ di brodo bollente per facilitare la cottura. Ci vorranno circa 15 minuti di cottura.

Tagliamo le cipolle a spicchi e laviamo le carote baby o quelle classiche, mettiamo in un’altra padella con un po’ di burro, sale e pepe, facciamo andare. Nella ciotolina mettiamo senape, un po’ di acqua di cottura del pollo, il succo di limone, pepe e olio di oliva, mescoliamo e abbiamo la salsetta. Tagliamo il pollo a fette e serviamo con le carotine e le cipolle completando con la salsetta.