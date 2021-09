Rotolo di mozzarella ripieno, la ricetta di Simone Buzzi

Il rotolo di mozzarella ripieno può essere buonissimo e la ricetta di Simone Buzzi di oggi 20 settembre 2021 per E’ sempre mezzogiorno è molto buona ma non del tutto. Il foglio di mozzarella è troppo complicato da fare a casa, lo possiamo comprare e farcire come preferiamo. Dalla cucina di E’ sempre mezzogiorno le nuove ricette di questa stagione e la ricetta di Simone Buzzi con la mozzarella prevede un ripieno a base di verdure e patate. Vi piace l’idea di oggi? Molto golosa ma diventa eccessiva con la salsa a base di senape, maionese e ketchup.

Ricette E’ sempre mezzogiorno – Simone Buzzi fa il rotolo di mozzarelle ripieno

Ingredienti: 1,5 kg di mozzarella o lo strato già pronto, 10 salsicce, 400 g di broccoli, 150 g di fagiolini, 4 patate, 100 g di pomodori secchi, 3 spicchi d’aglio

300 g di funghi champignon, 60 g di formaggio grattugiato, peperoncino, sale e pepe

Salsa: 80 g di maionese, 60 g di ketchup, 20 g di senape, 5 ml di liquore all’arancia, salsa di soia, tabasco,

erba cipollina, valeriana e delle fettine di limone

Preparazione: possiamo comprare lo strato di mozzarella già pronto ed è la scelta migliore. Possiamo provare a farlo in casa ma non sarà semplice. Se vogliamo provarci mettiamo in acqua o latte a 60° la mozzarella per 15 minuti poi mettiamo tra due figli di carta forno e stendiamo con il mattarello, otteniamo un rettangolo.

In padella aglio, olio e peperoncino, la salsiccia sgranata e poi uniamo i broccoli lessati e ben strizzati, i fagiolini lessati e tagliati, saliamo e facciamo andare. Schiacciamo in modo grossolano le patate lessate e aggiungiamo in padella, facciamo insaporire.

In un’altra padella olio, aglio e peperoncino, mettiamo i funghi a fette e cuociamo a fiamma alta con pochissima acqua, poi frulliamo con formaggio grattugiato, un po’ di sale e abbiamo la crema di funghi.

Sul foglio di mozzarella spalmiamo la crema di funghi, aggiungiamo il composto con salsiccia e aggiungiamo ancora sopra i pomodori secchi. Arrotoliamo ben stretto e mettiamo in frigo per minimo 15 minuti. Tagliamo a fette e serviamo magari con una salsa fatta con senape, ketchup, maionese, liquore all’arancia, tabasco e salsa di soia o magari possiamo anche evitarla.