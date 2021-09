Cordon bleu di melanzane, la ricetta di Zia Cri

Tra le ricette di Zia Cri per E’ sempre mezzogiorno la ricetta dei cordon bleu di melanzane di oggi 27 settembre 2021. Melanzane fritte con ripieno di pomodoro, scamorza e basilico, una vera delizia questa ricetta di Cristina Lunardini. Come sempre è una ricetta facile e veloce perché Zia Cri nella seconda stagione di E’ sempre mezzogiorno ha il compito di proporre solo ricette sciuè sciuè, alla Anna Moroni. Ricette perfette per il pranzo o la cena, per chi non ha molto tempo in cucina o per chi desidera preparare il tutto in anticipo. La ricetta dei cordon bleu di melanzane arriva magari anche per chi le melanzane le ha congelate, perché in realtà al momento non sono più di stagione, anche se le troviamo tutto l’anno.

Ricette zia Cri per E’ sempre mezzogiorno – La ricetta dei cordon bleu di melanzane

Ingredienti per 4 persone: 2 melanzane tonde, 1 scamorza affumicata, 2 pomodori maturi, 1 mazzetto di basilico, 100 g di farina, 300 g di pangrattato, 3 uova, 1 l di olio di semi di arachidi

Preparazione: tagliamo le melanzane a fettine di circa mezzo centimetro. Tagliamo a fette il pomodoro bel lavato e magari bio, tagliamo a fette anche la scamorza. Adagiamo sulla fettina di melanzana la scamorza, il pomodoro, una foglia di basilico e chiudiamo con un’altra fettina di melanzana.

In un piatto versiamo la farina, in uno sbattiamo le uova magari con un pizzico di sale e nell’ultimo versiamo il pane grattugiato.

Paniamo i cordon bleu di melanzana con la farina, poi nelle uova sbattute e infine nel pangrattato. Paniamo per due volte i bordi per evitare che si aprano in cottura. Friggiamo in olio profondo e ben caldo, usiamo magari l’olio di semi di arachidi. Friggiamo fino a doratura, scoliamo su carta da cucina, saliamo se necessario e serviamo caldo o freddo.