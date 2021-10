Salsicce e fagioli, la ricetta di Federico Fusca

Tante ricette ogni giorno nella cucina di E’ sempre mezzogiorno e oggi 6 ottobre 2021 la ricetta delle salsicce con i fagioli all’uccelletto è uno dei piatti da provare. Salsicce, fagioli, passata di pomodoro e poco altro e abbiamo un piatto completo, basta aggiungere una fetta di pane e possiamo portare in tavola per il pranzo o la cena. Salsicce e fagioli è la ricetta di Federico Busca di oggi per le ricette E’ sempre mezzogiorni, una ricetta facile ma non dimentichiamo di mettere a bagno i fagioli nell’acqua per tutta la notte. Ecco la ricetta del piatto salsicce e fagioli.

Ricette E’ sempre mezzogiorno Federico Fusca – La ricetta delle salsicce con fagioli all’uccelletto

Ingredienti per 4 persone: 8 salsicce toscane, 300 g di fagioli cannellini, 3 spicchi d’aglio, 500 ml di passata di pomodoro, un rametto di salvia, un rametto di rosmarino, sale e pepe, olio evo

Preparazione: come si deve sempre fare mettiamo i fagioli a bagno nell’acqua la sera prima, li lasciamo tutta la notte, almeno 8 ore. Buttiamo poi l’acqua e versiamo i fagioli nella pentola, copriamo con l’acqua e aggiungiamo salvia, rosmarino, un poco di olio di oliva e ovviamente l’aglio, anche un bel po’ se piace. Facciamo cuocere a fiamma bassa e solo alla fine possiamo salare, dopo una cottura di circa 1 ora.

Mettiamo sul fuoco un altor tegame antiaderente, versiamo un pochino di olio di oliva, due spicchi di aglio e facciamo scaldare bene, aggiungiamo le salsicce che abbiamo già bucato con la forchetta in più punti, serve per fare uscire il grasso in rosolatura. Facciamo rosolare le salsicce, pepiamo e saliamo ma solo se necessario.

Scoliamo i fagioli e versiamo nel tegame con le salsicce, facciamo insaporire e aggiungiamo altro pepe e sale, uniamo la passata di pomodoro e un po’ di acqua di cottura dei fagioli. Facciamo cuocere 15 minuti.