Guancia di vitello con cacio e pepe, la ricetta di Gian Piero Fava

Ottima la ricetta del vitello cacio e pepe di Gian Piero Fava per le ricette E’ sempre mezzogiorno. E’ la ricetta delle guance di vitello con crema cacio e pepe di oggi 13 ottobre 2021. Un secondo piatto che Antonella Clerici ha assaggiato e apprezzato molto. Come sempre le ricette di Fava nella cucina di E’ sempre mezzogiorno riscuotono gran successo. Non perdete la ricetta di questo secondo piatto con carne di vitello, funghi, cacio e pepe, in realtà tre ricette in una. Ecco come si prepara la carne vitello con funghi, cacio e pepe.

Ricette E’ sempre mezzogiorno – Gian Piero Fava guancia di vitello con cacio e pepe

Ingredienti: 1 l di brodo di carne, 4 guance di vitello, 80 g di cipollotto, 150 g di sedano, 2 pomodori secchi, salvia, timo limonato, olio evo, sale

Per la salsa cacio e pepe: 150 ml d’acqua, 5 g di pepe macinato, 150 g di pecorino

Per i funghi: 400 g di funghi porcini, 1 spicchio d’aglio, salvia, timo, prezzemolo tritato, polvere di peperone, olio di semi

Preparazione: prepariamo il trito di sedano e cipollotto, tritiamo anche i pomodori secchi e mettiamo nella pentola con un po’ di olio, facciamo soffriggere.

In padella invece scaldiamo un filo di olio e scottiamo la carne, aggiungiamo salvia e timo e facciamo rosolare, aggiungiamo la carne al soffritto e facciamo insaporire. Aggiungiamo il brodo di carne e copriamo con la carta forno bucata, facciamo cuocere 2 ore a fiamma bassa.

Tagliamo i porcini a fette e saltiamo in padella con aglio e poco olio, solo alla fine uniamo il prezzemolo tritato.

Nella pentola piccola versiamo acqua, pepe macinato e scaldiamo, portiamo a 50° e poi uniamo qui il pecorino grattugiato e frulliamo col mixer, abbiamo la crema cacio e pepe. Serviamo la carne sui funghi e sulla crema cacio e pepe.

