Ricetta Fabio Potenzano, sfizi di pollo con ketchup

E’ da provare il piatto proposto da Fabio Potenzano oggi 19 ottobre 2021, la ricetta degli sfizi di pollo con ketchup e insalatina. Dalle ricette E’ sempre mezzogiorno una ricetta con il pollo, un secondo piatto completo e in più Potenzano ci mostra come si prepara la salsa ketchup. Bastoncini di pollo fritto, il pollo va però prima marinato velocemente e intanto prepariamo la pastella e la panatura. Non perdete le ricette del martedì di E’ sempre mezzogiorno e le altre ricette di Fabio Potenzano, ecco quella di oggi, la ricetta col pollo, la ricetta per fare il ketchup in casa.

Ricette E’ sempre mezzogiorno – Sfizi di pollo con ketchup di Fabio Potenzano

Ingredienti – per gli sfizi di pollo: 400 g petto di pollo intero, 120 g di farina 00, 150 ml d’acqua, 1 uovo, 200 g di pane grattugiato, 50 g di grissini sbriciolati, 1 mazzetto di salvia, 1 mazzetto di timo, curcuma, zenzero, 50 g di Corn flakes senza zuccheri, 50 g di granella di mandorle, 20 g di sesamo tostato, olio di semi di arachidi, sale e pepe

per il ketchup di melagrana e rapa rossa: 200 ml di succo di melagrana naturale al 100%, 150 g di rapa rossa lessa, 1/2 scalogno, 20 ml di aceto di melagrana, 1 cucchiaio di miele d’acacia, 20 g di amido di mais, olio evo, sale e pepe

per l’insalatina: 1 mela verde, 100 g di spinaci novelli, 100 g di indivia riccia, 2 coste di sedano, succo di 1 limone, olio evo, sale e pepe

Preparazione: tagliamo il pollo a listarelle spesse e condiamo con le erbe suggerite e gli aromi quindi salvia, rimo, zenzero e curcuma, mescoliamo e mettiamo in frigo mentre prepariamo il resto

Per la pastella mescoliamo la farina con l’acqua fredda e solo dopo aggiungiamo l’uovo e se necessario altra acqua, mescoliamo bene.

Prepariamo la panatura con i corn flakes, i grissini sbriciolati, semi di sesamo tostati e granella d i mandorle. Togliamo il pollo dal frigo e passiamo nella pastella e poi nella panatura. Friggiamo in olio bollente e profondo, facciamo cuocere bene.

Prepariamo il ketchup: nel tegame facciamo andare lo scalogno ben tritato con un pochino di olio, aggiungiamo la rapa che è già precotta e tagliata a dadini, uniamo del succo di melagrana e cuociamo 10 minuti poi frulliamo il tutto. Adesso uniamo l’amido di mais sciolto in altro succo di melagrana, l’aceto di melagrana e il miele, facciamo cuocere altri 10 minuti.

Facciamo l’insalatina con la mela verde, gli spinaci, indivia riccia, coste di sedano, sale, olio e succo di limone. Serviamo il pollo fritto con il ketchup in una ciotolina e l’insalatina di contorno.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".