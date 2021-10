Ricette Barbara De Nigris, medaglioni di vitello alla birra

La ricetta dei medaglioni di vitello alla birra con contorno di cipolle è di Barbara De Nigris, un altro ottimo secondo piatto per le ricette E’ sempre mezzogiorno. Puntata e ricette del 22 ottobre 2021 per E’ sempre mezzogiorno e questi medaglioni di carne sono davvero ottimi. Birra, aceto, yogurt greco e come ripieno dei medaglioni scegliamo un formaggio, magari il brie o qualcosa di simile. Ecco come si fanno o medaglioni di vitello, l secondo piatto di carne con birra e cipolle.

E’ sempre mezzogiorno ricetta Barbara De Nigris – Medaglioni di vitello alla birra

Ingredienti per 4 persone: 4 medaglioni di filetto di vitello, 100 g di farina 00, 60 g di brie, 30 g di burro, 100 ml di birra chiara, 50 ml di acqua, 30 g di yogurt greco, 8 bacche di ginepro

per le cipolle in agrodolce: 600 g di cipolle rosse, 30 ml di olio, 15 g di burro, 45 g di zucchero, 40 ml di aceto di vino bianco, alloro, erba cipollina, sale e pepe

Preparazione: abbiamo i medaglioni già tagliati ma li incidiamo sul lato così abbiamo una tasca. Farciamo i medaglioni con del formaggio brie. Solo dopo battiamo i medaglioni chiusi nella carta forno, così li avremo più sottili. Passiamo la carne nella farina e facciamo rosolare in padella con il burro e bacche di ginepro, lo facciamo su tutti i lati. Solo dopo sfumiamo con la birra e infine aggiungiamo lo yogurt greco e l’acqua, mescoliamo con delicatezza e completiamo la cottura, solo alla fine saliamo e pepiamo.Per le cipolle, le tagliamo dopo averle ben pulite e le passiamo in padella con burro e olio, facciamo rosolare ma non bruciare. Solo dopo uniamo lo zucchero e lasciamo cuocere ancora pochi minuti, sfumiamo con l’aceto e completiamo con l’alloro. Facciamo attenzione a non fare bruciare le cipolle, mescoliamo più volte, in totale sono necessari poco più di 20 minuti di cottura. Serviamo i medaglioni alla birra con le cipolle, se vogliamo completiamo con erba cipollina ma di certo aggiungiamo anche il fondo di cottura della carne.

