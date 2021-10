Maiale ubriaco con cavolo nero e pecorino, ricette Federico Fusca

Una ricetta E’ sempre mezzogiorno molto semplice ma il maiale ubriaco darà importanza alla nostra cena o al nostro pranzo. Per la ricetta del maiale ubriaco di Federico Fusca occorre del filetto di maiale che tagliamo a fette spesse per ottenere i medaglioni. Ogni passaggio di questa ricetta di carne di maiale è davvero semplice, non ci resta che seguire tutto nel dettaglio e magari preparare anche il contorno di cavolo nero. Per fare il cavolo nero in padella dobbiamo togliere la parte più dura delle foglie e poi in poco tempo sarà pronto anche questo. Non perdete questa e le altre ricette di Federico Fusca su Rai 1 con E’ sempre mezzogiorno. Ecco la ricetta del maiale ubriaco con cavolo nero e pecorino.

Ricette E’ sempre mezzogiorno Federico Fusca – Maiale ubriaco con cavolo nero e pecorino

Ingredienti: filetto di maiale da 700 g, 1 mazzo di cavolo nero, 200 g di pecorino toscano, 100 g di farina 00, 3 foglie di alloro, 1 rametto di rosmarino, ½ bottiglia di vino rosso, 1 spicchio d’aglio, 1 peperoncino, sale e pepe, olio evo

Preparazione: dobbiamo tagliamo il filetto di maiale in medaglioni quindi a fette spesse. Passiamo le fette di carne nella farina e poi facciamo sigillare in padella con un filo di olio, aglio, rosmarino e alloro. Facciamo rosolare su tutti i lati e solo dopo sfumiamo con il vino rosso. Facciamo cuocere la carne poi la togliamo e facciamo ridurre il fondo di cottura, basteranno pochi minuti.Per il cavolo nero dopo averlo pulito togliendo la parte centrale più dura lo cuociamo in padella con un po’ di olio, aglio e peperoncino, poi saliamo. Se non piace possiamo evitare il peperoncino.

Possiamo servire i medaglioni ovviamente caldi completandoli con la riduzione, inoltre il cavolo nero e scagliette di pecorino.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".