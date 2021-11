Dalle ricette E’ sempre mezzogiorno oggi 1 novembre 2021 la ricetta dei sedani alla pratese di Federico Fusca. A vederli sembrano delle crocchette di patate fritti e poi presentati con il sugo di pomodoro ma sono in realtà coste di sedano ripiene e poi la ricetta di Federico Fusca è tutta da scoprire. Una farcia con carne di vitello macinata, mortadella macinata, formaggio e altro. Una doppia panatura sui sedanini ripieni e poi friggiamo il tutto. Intanto, Federico Fusca nella cucina di E’ sempre mezzogiorno prepara il sugo di pomodoro e il risultato alla fine è davvero delizioso, da provare.

Sedani alla pratese, la ricetta di Federico Fusca per E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti: 4 coste di sedano, 320 g di carne di vitello macinata, 100 g di mortadella macinata, 1 ciuffo di prezzemolo, 60 g di formaggio grattugiato, ½ spicchio d’aglio, 5 uova, noce moscata, 50 g di farina, 100 g di pangrattato, 250 g di passata di pomodoro, olio di semi, sale e pepe

Preparazione: usiamo solo le coste più grandi, le parti più adatte che tagliamo in pezzi della stessa lunghezza. Puliamo il sedano, peliamo usando il pelapatate, lessiamo per circa 5 minuti in acqua bollente, scoliamo e per non fare perdere il colore versiamo subito in acqua e ghiaccio.

Intanto pensiamo al ripieno e amalgamiamo la carne macinata con la mortadella macinata, due uova, prezzemolo e aglio tritati, sale, pepe, noce moscata e formaggio grattugiato, con questo farciamo il sedano cercando di chiuderli bene come dei cilindri.

Passiamo i sedani ripieni nella farina, poi nelle uova sbattute e infine nel pane grattugiato, poi ancora nelle uova e nel pane grattugiato. Friggiamo subito in olio bollente e profondo, scoliamo su carta da cucina.

Nella pentola mettiamo aglio e un pochino di olio, facciamo soffriggere, togliamo l’aglio e versiamo il pomodoro, saliamo e facciamo cuocere. Aggiungiamo solo dopo i sedani fritti e lasciamo cuocere pochi minuti, oppure possiamo servire i sedani fritti con sopra il sugo.

