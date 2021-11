Soufflè di patate, ricotta e porcini è la ricetta di Michele Farru

Sono buonissimi i soufflè di patate preparati da Michele Farru per le ricette E’ sempre mezzogiorno. La ricetta dei soufflè di patate con funghi, ricotta e fonduta di formaggio una vera golosità per tutti. Possiamo preparare questi soufflè con le patate e la ricotta con largo anticipo e poi mettere tutto in forno. La fonduta è una vera delizia proposta con le ricette di Michele Farru, lo chef sardo di E’ sempre mezzogiorno che anche oggi 2 novembre 2021 ci ha mostrato un altro piatto per un pranzo o una cena perfetta. Ecco come si fanno questi soufflè di patate di E’ sempre mezzogiorno, la ricetta del martedì.

Ricette E’ sempre mezzogiorno Michele Farru – Soufflè di patate con ricotta e porcini

Ingredienti: 200 g di patate lesse, 200 g di ricotta di pecora, 3 uova intere, 80 g di burro fuso, pangrattato, 3 funghi porcini, 1 rametto di timo, 1 spicchio d’aglio, olio evo, sale e pepe

per la salsa: 200 g di formaggio erborinato, 150 g di panna fresca, sale e pepe

Preparazione: laviamo le patate, le lessiamo, le peliamo, le schiacciamo bene e aggiungiamo la ricotta, meglio se ricotta di pecora. Mescoliamo e uniamo le uova, pepe, sale, mescoliamo bene e aggiungiamo il burro fuso, mescoliamo sempre e otteniamo un composto perfetto che versiamo negli stampini già imburrati e spolverati con il pane grattugiato. Invece della monoporzione possiamo ovviamente usare uno stampo grande ma cambia il tempo di cottura ovviamene. Per le monoporzioni 160° statico per 25 minuti.

Puliamo bene i funghi, tagliamo a dadini e cuociamo in padella con olio e timo, saliamo e lasciamo la fiamma alta.

Per la salsa versiamo nel pentolino la panna, portiamo quasi a bollore e aggiungiamo il formaggio a pezzetti, mescoliamo e facciamo sciogliere. Il formaggio perfetto è il gorgonzola ma va bene anche altro. Sale e pepe, mescoliamo e abbiamo la salsa perfetta.

Togliamo i soufflè dal forno, facciamo intiepidire, sformiamo e serviamo completando con i funghi saltati e con la salsa al formaggio.

