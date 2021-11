Ricette Mauro Improta, spezzatino con funghi e carciofi

La ricetta di Mattia e Mauro Improta dello spezzatino di funghi e carciofi dalle ricette E’ sempre mezzogiorno di oggi 3 novembre 2021. Un secondo piatto perfetto in questo periodo dell’anno ma che possiamo gustare anche congelando carciofi e funghi. Come sempre le ricette di Mauro Importa sono perfette, da copiare. E’ da provare per il pranzo o la cena questa ricetta con carciofi e funghi di E’ sempre mezzogiorno ma diventa davvero un piatto importante con la carne, il cappello del prete è la carne di manzo scelta per questa ricetta dagli Improta. Vino rosso, concentrato di pomodoro, brodo di carne, pecorino, succo di limone, funghi pioppini, carciofi e ovviamente la carne ma anche altro. Ecco la ricetta di oggi deli Improta per lo spezzatino con carciofi e funghi.

Ricette E’ sempre mezzogiorno Mattia e Mauro Improta – Spezzatino carciofi e funghi

Ingredienti: 500 g di cappello del prete di manzo, 200 g di funghi pioppini, 3 carciofi, 1 cipolla, 50 g di farina, 30 g di concentrato di pomodoro, ½ bicchiere di vino rosso, 1 spicchio di aglio, succo di 1 limone, 500 ml di brodo di carne, 30 g di pecorino grattugiato, olio evo, sale e pepe

per la salsa: gambi di carciofi, 1 scalogno, 1 patata piccola, olio evo, sale e pepe

Preparazione: puliamo i funghi pioppini ma non li laviamo sotto l’acqua, ci aiutiamo con un canovaccio umido. Mettiamo i funghi in padella con un po’ di olio e lo spicchio d’aglio. Puliamo i carciofi togliendo le parti più dure e li tagliamo a spicchi, aggiungiamo ai funghi. Facciamo cuocere.

I gambi dei carciofi invece li mettiamo in un pentolino con olio e scalogno, facciamo cuocere, saliamo e aggiungiamo la patata già lessata e a pezzetti, un po’ di brodo vegetale, facciamo insaporire e poi frulliamo con il mixer a immersione.

Tagliamo la carne a pezzetti e infariniamo, mettiamo in un tegame con un po’ di olio già ben caldo. Alziamo la fiamma e facciamo sigillare bene la carne. Solo dopo aggiungiamo la cipolla tritata al coltello, mescoliamo e saliamo. Facciamo attenzione a non fare bruciare la cipolla, mescoliamo spesso. Aggiungiamo il concentrato di pomodoro, mescoliamo, nappiamo con il brodo di carne. Facciamo cuocere per 1 ora circa col coperchio. Versiamo funghi e carciofi cotti nella carne.

Serviamo lo spezzatino completando con il pecorino, la crema con i gambi di carciofi e foglie di basilico fresco.

