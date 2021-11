Ricette Zia Cri: le cotolette su stecco

Dalle ricette E’ sempre mezzogiorno di oggi 5 novembre 2021 la ricetta di Zia delle cotolette su stecco. Sono spiedini di cotolette molto golosi e molto facili e veloci da preparare. Una ricetta sciuè sciuè per Zia Cri che finalmente è tornata nella cucina di E’ sempre mezzogiorno. Per queste cotolette veloci e sfiziose Zia Cri aggiunge un bel po’ di spezie. Non dimentichiamo il succo di limone che è sempre buonissimo nelle uova sbattute per le cotolette e aggiungiamo anche il formaggio grattugiato. Una panatura gustosa per la ricetta di Zia Cri che suggerisce i passaggi di questa ricetta per le cotolette su stecco. Non perdete questa e le altre ricette di oggi di E’ sempre mezzogiorno.

Ricette Zia Cri E’ sempre mezzogiorno: cotolette su stecco

Ingredienti: 8 fettine di lonza di maiale, 100 g di farina 00, 4 uova, 1 limone, 80 g di formaggio grattugiato, curry, paprika, noce moscata, cumino, zenzero, prezzemolo, 300 g di pangrattato, sale e pepe, 1 l di olio di semi di arachide

per terminare: insalata valeriana, 1 melagrana

Preparazione: sbattiamo le uova e aggiungiamo il succo di limone e il formaggio grattugiato. Nel pane grattugiato invece mettiamo il prezzemolo fresco tritato e il mix di spezie suggerite ma senza esagerare.

Zia Cri suggerisce il lombo di maiale, due o tre pezzi per stecco. Prendiamo lo stecco e inseriamo i due o tre pezzi di carne, solo dopo passiamo il tutto prima nella farina poi nell’uovo sbattuto e infine nel pane grattugiato con il mix di spezie.

Versiamo olio profondo nella padella, facciamo ben scaldare e friggiamo la carne con il suo stecco. Facciamo cuocere bene. Intanto, prepariamo l’insalata con la valeriana a cui aggiungiamo melagrana e succo di limone. Serviamo le cotolette speciali di Zia Cri con l’insalata. Possiamo anche preparare tutto prima, mettere in frigo e poi friggere al momento.

