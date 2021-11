Ossibuchi alla romana con purè di patate, ricetta Gian Piero Fava

Dalla puntata dell’8 novembre 2021 di E’ sempre mezzogiorno la ricetta degli ossibuchi di Gian Piero Fava, un secondo piatto che è un piatto completo. Lo chef di E’ sempre mezzogiorno aggiunge alla ricetta degli ossibuchi alla romana il purè di patate, in più ci sono i piselli ed è un piatto tutto da scoprire. Le temperature si abbassano e iniziamo a pensare alle ricette giuste anche per l’inverno. Come sempre Fava ci suggerisce tutti i passaggi per ottenere un risultato perfetto e portare in tavola un ottimo secondo piatto a base di carne ma anche un ottimo purè di patate. Seguiamo nel dettaglio la ricetta di oggi di E’ sempre mezzogiorno.

Ricette E’ sempre mezzogiorno di Gian Piero Fava – Ossibuchi alla romana con purè di patate

Ingredienti: per gli ossibuchi: 4 ossibuchi di vitello, 70 g di cipolla, 70 g di sedano, 50 g di carote, 120 g di farina bianca 0, 1 cucchiaio di concentrato di pomodoro, 1 bicchiere di vino bianco, 150 g di salsa di pomodoro, 1 l di brodo di carne, 300 g di piselli, 1 mazzetto di timo, sale e pepe, olio evo

per il purè di patate: 1,2 kg di patate, 250 ml di latte, 125 g di burro, 60 g di formaggio grattugiato, salvia, 1 limone, timo, sale e pepe

Preparazione: lessiamo le patate ma il suggerimento è di farlo con la buccia e di mettere nell’acqua la scorza di limone, timo e salvia. Dal bollore cuociamo circa 30 minuti, peliamo, schiacciamo calde e versiamo nella pentola. Aggiungiamo il latte caldo, mescoliamo e aggiungiamo anche la noce moscata grattugiata. A fine cottura uniamo il formaggio grattugiato e il burro a pezzetti, mescoliamo bene.

Nella padella facciamo un soffritto di sedano, carota e cipolla tritati con un pochino di olio e il guanciale. Solo dopo aggiungiamo il concentrato di pomodoro, facciamo andare.

Facciamo i soliti taglietti intorno alla carne per non farla arricciare in cottura, mettiamo in padella con un pochino di olio, facciamo andare a fiamma alta e solo dopo aggiungiamo al soffritto e sfumiamo con il vino. Uniamo la passata e il brodo di carne, facciamo cuocere coperto per circa 2 ore, fiamma bassa.

Lessiamo i piselli, scoliamo e aggiungiamo alla carne ma solo a fine cottura. Serviamo la carne con il purè e i piselli.

