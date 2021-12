Romana Bacarelli, la ricetta del rotolo di patate

Altra golosa ricetta di Romana Bacarelli che non solo aggiunge altro buon umore nella cucina di E’ sempre mezzogiorno ma anche ricette come questa, la ricetta del rotolo di patate con salsa di formaggio. Una ricetta facile e veloce, basta affettare le patate molto sottili e il piatto è già quasi pronto, poi aggiungiamo il ripieno sulle patate cotte in forno e infine gli ultimi golosi passaggi con la fonduta di cheddar. Partendo dai consigli di Romana Bacarelli possiamo realizzare anche altri rotoli di patate con altri ripieni, altre golosità. Non perdete la ricetta del rotolo di patate con ripieno di mozzarella e prosciutto cotto di Romana Bacarelli per E’ sempre mezzogiorno.

Rotolo di patate di Romana Bacarelli – Ricette E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti: 1 kg di patate, 100 g di formaggio grattugiato, 150 g di prosciutto cotto, 250 g di fiordilatte, olio evo, sale e pepe

per la salsa: 150 g di panna, 100 g di cheddar

Preparazione: laviamo le patate, le peliamo, tagliamo a fettine sottili quindi meglio se usiamo la mandolina. Sulla teglia disponiamo la carta forno e spolveriamo con metà del formaggio grattugiato. Adagiamo sopra le patate a fettine, le sovrapponiamo solo un po’, devono formare un rettangolo unico che poi dovremo arrotolare, aggiungiamo sale, pepe poi l’olio, quindi il resto del formaggio grattugiato. Mettiamo in forno a 180° per 30 minuti.

Togliamo dal forno e le patate devono essere dorate, aggiungiamo sopra la mozzarella o meglio il fiordilatte a dadini, il prosciutto cotto e arrotoliamo ben stretto. Mettiamo di nuovo in forno a 180° per 10 minuti o anche meno.

Intanto, scaldiamo la panna e uniamo il cheddar grattugiato, mescoliamo e otteniamo la fonduta. Facciamo attenzione a non fare bollire la panna e mescoliamo sempre, se necessario possiamo anche frullare. Serviamo il rotolo con dell’insalatina e sopra versiamo la fonduta calda.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".