Ricette di Natale: brasato con pere alla cannella di Barbara De Nigris

Un goloso secondo piatto tra le ricette di Natale di Barbara De Nigris, la ricetta del brasato con le pere alla cannella. Un piatto che piacerà a tutti ma è anche un piatto che bisogna iniziare a preparare il giorno prima. Non è complicato, occorre solo un po’ di pazienza per i tempi lunghi tra marinatura e cottura. Le pere alla cannella sono da provare non solo accanto al brasato ma anche con altre carni. Non perdete questa e le altre ricette E’ sempre mezzogiorno per il Natale. Ecco la ricetta di oggi 10 dicembre 2021, il brasato con le pere.

Ricette Barbara De Nigris E’ sempre mezzogiorno – Brasato con le pere

Ingredienti: 1 kg di cappello del prete, 1 bottiglia di Lagrein, 1 cipolla, 2 carote, 1 gambo di sedano, alloro, bacche di ginepro, rosmarino, 1 spicchio d’aglio, 30 g di burro, 100 g di farina, 500 ml di brodo di carne, olio evo

per le pere in agrodolce alla cannella: 600 g di pere, 20 g di burro, ½ cipolla, 30 g di miele, 30 ml di aceto di mele, cannella in polvere, sale e pepe bianco

Preparazione: leghiamo il cappello del prete con lo spago per alimenti, serve per non perdere la forma. Passiamo alla marinatura e nella ciotola mettiamo l’aglio, il trito di sedano, carota e cipolla a pezzettini molto piccoli, rosmarino tritato e il vino rosso, disponiamo anche la carne e copriamo con la pellicola mettiamo in frigo tutta la notta. Asciughiamo poi la carne, benissimo, e la passiamo nella farina. Facciamo rosolare nella padella con un filo di olio.

Nella pentola facciamo sciogliere il burro e uniamo il trito di sedano, carota e cipolla scolato dalla marinatura. Facciamo andare. Aggiungiamo la carne ben rosolata. Uniamo poi la marinatura filtrata bene e copriamo, facciamo cuocere a fiamma bassa per circa 3 ore.

Sbucciamo le pere e le tagliamo a fettine e le passiamo in padella con il burro e le cipolle affettate e fatte appassire. Solo dopo aggiungiamo anche il miele e facciamo caramellare, sfumiamo con l’aceto di mele e completiamo con cannella, pepe e sale, copriamo e facciamo cuocere 15 minuti.

Serviamo la carne a fette con le pere come contorno. Sulla carne aggiungiamo anche il fondo di cottura.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".