Ricette Roberta Lamberti: polpette salsiccia e friarielli

Da non perdere la ricetta delle polpette salsiccia e friarielli di oggi 21 gennaio 2022 di Roberta Lamberti. E’ una delle ricette E’ sempre mezzogiorno per un secondo piatto davvero goloso. In genere prepariamo la salsiccia intera con i friarielli come contorno ma in questo caso va tutto nelle polpette. Le polpette salsiccia e friarielli poi le cuociamo in forno, ovvio che se le friggiamo saranno ancora più golose ma troppo caloriche. Nelle polpette salsiccia e friarielli di Roberta Lamberti c’è anche il formaggio, la provola affumicata a dadini, insomma sono una vera delizia. Non perdete questa e le altre ricette E’ sempre mezzogiorno, soprattutto le polpette che la Lamberti prepara in vari modi. Ecco la ricetta E’ sempre mezzogiorno di oggi.

Ricette E’ sempre mezzogiorno Roberta Lamberti – Polpette salsiccia e friarielli

Ingredienti: 250 g di impasto di salsiccia, 500 g di friarielli, 90 g di provola affumicata, 100 g di mollica di pane, 1 testa d’aglio, peperoncino, 1 uovo, 50 g di formaggio grattugiato, sale, olio evo

per la panatura: 100 g di farina, 2 uova, 100 g di pangrattato casereccio

Preparazione: puliamo i friarielli e li lessiamo in acqua bollente, scoliamo bene tutta l’acqua. In padella facciamo soffriggere olio, aglio e peperoncino, versiamo i friarielli e facciamo insaporire. Tritiamo i friarielli col coltello e versiamo nella ciotola, aggiungiamo la mollica di pane sbriciolata, la provola tagliata a dadini, la salsiccia sgranata, l’uovo e il formaggio grattugiato. Amalgamiamo bene il tutto e copriamo con la pellicola, mettiamo in frigo per almeno 30 minuti.

Bagniamo le mani e formiamo le polpette, tutte della stessa grandezza, le passiamo poi nella farina, nelle uova sbattute e infine nel pane grattugiato. Disponiamo le polpette sulla teglia foderata con la carta forno e cuociamo in forno a 180° per 20 minuti. Se vogliamo possiamo anche friggere le polpette. Serviamo con un contorno più leggero o magari con altri friarielli saltati in padella.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".