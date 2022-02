Cotolette di cardi farcite, ricette di Zia Cri

Dalle nuove ricette di Zia Cri la ricetta delle cotolette di cardi farcite, le cotolette di oggi 10 febbraio 2022, una gustosa idea per un pranzo o una cena diversi dal solito. Non son cotolette di carne, questa volta solo cardi ma con un ripieno speciale. Zia Cri per le sue cotolette vegetali propone scamorza, acciughe e soprattutto la ricotta ma non fa mancare il colore, così aggiunge il prezzemolo fresco. Come sempre le ricette di Zia Cri sono facili da eseguire e questa delle cotolette di cardi è da provare. Iniziamo con il primo step, puliamo i cardi e poi li dobbiamo lessare in acqua acidulata ma non esagerate con l’aceto. Ecco la ricetta di oggi di Zia Cri ma non perdete le altre idee di Cristina Lunardi dalla cucina di E’ sempre mezzogiorno.

Ricette Zia Cri cotolette di cardi farcite – E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti: 800 g di cardi, 100 g di scamorza, 100 g di ricotta, 12 filetti di acciughe sott’olio, 1 mazzetto di prezzemolo, 100 g di farina, 3 uova, 300 g di pangrattato, sale e pepe, 1 l di olio di arachidi

Preparazione: dobbiamo pulire bene i cardi e poi li lessiamo in acqua bollente con un po’ di aceto bianco. Scoliamo e tagliamo a listarelle, tutte uguali ma adatte per il ripieno.

Per il ripieno frulliamo la scamorza a pezzi con le alici, prezzemolo fresco, ricotta, sale, e pepe, abbiamo una crema golosa.Dobbiamo farcire i cardi ma li mettiamo in coppia, tenuti dal ripieno. Abbiamo così i cardi farciti che passiamo prima nella farina e poi nelle uova sbattute quindi nel pane grattugiato, poi ancora nelle uova e nel pane grattugiato. Facciamo scaldare abbondante olio di semi di arachidi e friggiamo i cardi. Facciamo ben dorare e scoliamo su carta da cucina, abbiamo le cotolette di cardi ripieni.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".