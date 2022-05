Parmigiana di zucchine è la ricetta di Simone Buzzi

E’ molto originale ovviamente la ricetta di Simone Buzzi della parmigiana di zucchine. Dalle ricette E’ sempre mezzogiorno una parmigiana di zucchine che non la classica, non è il secondo piatto a cui siamo abituati ma un piatto da provare. Besciamella, zucchine grattugiate, zucchine aggiunte alla besciamella, prosciutto, pancetta, scamorza, fiori di zucca e porro. Facciamo più strati ma prendiamoci tutto il tempo necessario per eseguire al meglio questa ricetta della parmigiana di zucchine di Simone Buzzi. Non perdete questa e le altre ricette in tv. Ecco come si prepara la parmigiana con le zucchine e la besciamella, una parmigiana in bianco.

Ricette Simone Buzzi E’ sempre mezzogiorno – Parmigiana di zucchine

Ingredienti: 15 zucchine romanesche, 1 porro, 15 fiori di zucca, 12 fette di prosciutto di Praga, 3 fette di pancetta tesa, 200 g di scamorza affumicata, 100 g di formaggio grattugiato, un mazzetto di basilico, olio evo

per la besciamella: 500 ml di latte, 50 g di burro, 50 g di farina 00, 3 zucchine romanesche, 1 spicchio d’aglio, olio evo, sale e pepe

Preparazione: tagliamo parte delle zucchine a rondelle e le saltiamo in padella con un pochino di olio, aglio, saliamo, poi frulliamo con il mixer a immersione.

Prepariamo la besciamella nel modo classico, quindi sciogliamo il burro in pentola, uniamo la farina, mescoliamo e facciamo cuocere, poi aggiungiamo il latte, mescoliamo sempre e portiamo a bollore, si deve addensare, saliamo e aggiungiamo la noce moscata grattugiata. Aggiungiamo la crema di zucchine alla besciamella e amalgamiamo il tutto.

Grattugiamo le zucchine con la grattugia a fori grossi, saliamo, pepiamo, aggiungiamo e olio e parmigiano grattugiato. Foderiamo una teglia con la carta forno e spolveriamo con tanto parmigiano grattugiato. Disponiamo adesso le zucchine grattugiate, mettiamo in forno a 180° per 20 minuti, facciamo raffreddare e dividiamo a quadrotti grandi.

Nella teglia rettangolare versiamo un po’ di besciamella, adagiamo sopra i quadrotti cotti in forno, le fette di prosciutto, i fiori di zucca crudi, la scamorza affumicata a fette, la pancetta e il porro spadellato con un po’ di olio. Ripetiamo gli strati e completiamo con la besciamella e formaggio grattugiato. Mettiamo in forno 20 minuti a 180°.