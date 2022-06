Pollo ai peperoni, la ricetta di Gian Piero Fava

Dalle ricette E’ sempre mezzogiorno di Gian Piero Fava il pollo ai peperoni. E’ un secondo piatto perfetto perché completo, goloso e facile a preparare. E’ importante far marinare il pollo prima di rosolarlo, è importante preparare un ottimo condimento con peperoni e pomodori. Usiamo i pomodori gialli e i pomodori rossi, aglio, se vogliamo anche il peperoncino, poi cipollotti, timo, salvia e per completare anche dell’ottimo basilico fresco. La ricetta E’ sempre mezzogiorno del pollo con sugo e peperoni è la cena o il pranzo perfetto, da non perdere. Ecco la ricetta di Gian Piero Fava dalle ultime di E’ sempre mezzogiorno, il piatto pollo e peperoni. Non perdete le altre ricette in tv con Antonella Clerici, sempre su Ultime Notizie Flash Cucina e Ricette.

Pollo ai peperoni ricetta Gian Piero Fava – Ricette E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti: 4 fusi di pollo, 4 suprema di pollo, rosmarino, salvia, timo, 2 cipollotti grandi di Tropea, 2 peperoni gialli, 2 peperoni rossi, 7 pomodori ramati, 350 g di passata di pomodoro, 1 cucchiaio di concentrato di pomodoro, 1 spicchio di aglio, 1 peperoncino fresco, 1 mazzetto di basilico, olio evo

Preparazione: tagliamo il pollo a pezzi, disossiamo, mettiamo in un contenitore e condiamo con le erbe aromatiche e l’olio, copriamo e mettiamo qualche ora in frigo, va bene anche tutta la notte. Scaldiamo poi la padella con un pochino di olio e aggiungiamo il pollo marinato. Facciamo rosolare la carne su tutti i lati.

In un tegame versiamo un po’ di olio e i cipollotti tagliati a fettine, aggiungiamo i capperi, le acciughe, il concentrato di pomodoro, facciamo riscaldare bene e aggiungiamo i peperoni che abbiamo già pulito e tagliato a pezzi grossi, mescoliamo e lasciamo cuocere qualche minuto. Aggiungiamo adesso i pomodori pelati tagliati a pezzi e senza semi e anche la passata di pomodoro, se vogliamo anche il peperoncino, mescoliamo e facciamo cuocere un po’.

Intanto, il pollo è ben rosolato e aggiungiamo nel tegame con i peperoni. Facciamo cuocere 25 minuti circa coperto, poi togliamo il coperchio e facciamo cuocere altri 15 minuti. Serviamo il pollo con i peperoni completando con una fetta di pane tosata e condita con un po’ di olio e poi foglie d basilico fresco.