Peperoni ‘mbuttunati di mare, la ricetta di Antonio Paolino

Peperoni ripieni di mare, una ricetta di Antonio Paolino da prendere al volo, diversa dai soliti peperoni 'mbuttunati

Che idea i peperoni ripieni di mare, sono i peperoni ‘mbuttunati di Antonio Paolino, la ricetta E’ sempre mezzogiorno di oggi 15 settembre 2022. Un gustoso secondo piatto o piatto unico per tutti, magari aggiungiamo delle bruschette di pane e sarà un piatto perfetto. Invece del solito tonno in scatola o della carne macinata questa volta i peperoni li farciamo con il pesce, con filetti di branzino, calamari, mollica di pane, gamberi e in più serviamo i peperoni imbottiti con le cozze. Non perdete questa e le altre nuove ricette E’ sempre mezzogiorno.

Peperoni ‘mbuttunati di mare – Ricette Antonio Paolino E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti: 2 peperoni gialli, 2 peperoni rossi, 300 g di gamberi sgusciati, 300 g di filetti di branzino, 200 g di calamari, 200 g di mollica di pane sbriciolata, pan grattato, 50 g di pecorino grattugiato, 3 albumi, 2 spicchi di aglio, 80 g di olio evo, 1 ciuffo di prezzemolo tritato, 1 rametto di timo, sale e pepe

Per la salsa: 1 kg di cozze, 50 g di olio evo, 2 gambi di prezzemolo, 1 spicchio di aglio,1 bicchiere di acqua, 1 cucchiaio di amido di mais

Per decorare: 1 ciuffo di prezzemolo

Preparazione: laviamo i peperini, li tagliamo a metà per la lunghezza, togliamo semi e parte bianca, così saranno anche più digeribili. In padella un filo di olio, aglio e prezzemolo, versiamo le cozze, un pochino di acqua e copriamo, facciamo aprire, togliamo dal fuoco.

In un’altra padella sempre filo di olio, aglio e prezzemolo, scaldiamo e scottiamo calamari e gamberi, velocemente, poi sale e pepe e togliamo dal fuoco.

Frulliamo il branzino con gli albumi, mescoliamo con prezzemolo fresco tritato, mollica di pane e pecorino grattugiato, aggiungiamo il pesce scottato e fatto raffreddare, timo e amalgamiamo bene. Con questo composto farciamo i peperoni crudi, uniamo poi i peperoni alternando se possibile i colori, coppia giallo e rosso. Disponiamo i peperoni ripieni nella teglia con un po’ di olio e l’acqua di cottura delle cozze. Ancora olio e copriamo con la carta forno. Mettiamo in forno a 170° C per circa 1 ora. Serviamo i peperoni ripieni con le cozze e decoriamo col prezzemolo.