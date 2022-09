Pallotte cacio e ova, ricetta di Davide Nanni

Niente di più semplice e gustoso delle pallotte cacio e ova di Davide Nanni dalle ricette E' sempre mezzogiorno

E’ di Davide Nanni la ricetta delle pallotte cacio e ova di oggi 16 settembre 2022 dalle nuove ricette E’ sempre mezzogiorno. Niente di più semplice ed è anche una ricetta economica perché le pallotte sono polpette fatte con formaggio, uova e mollica di pane, niente carne. E’ una delle ricette che piace a tutta la famiglia, è la ricetta delle pallotte cacio e ova con sugo al pomodoro ma ovviamente le polpette prima le friggiamo. Completiamo la ricetta E’ sempre mezzogiorno del venerdì con il formaggio grattugiato e del basilico fresco. Ecco come si fanno le pallotte cacio e ova ma non perdete le altre ricette in tv con Antonella Clerici.

Ricette E’ sempre mezzogiorno pallotte cacio e ova

Ingredienti per le pallotte:100 g di mollica di pane raffermo, 250 g di pecorino,100 g di formaggio grattugiato, 2 uova, 1 ciuffo di prezzemolo, 200 g farina 00, 1,5 l di olio di semi di girasole, pepe nero

Per la salsa: 1 l di passata di pomodoro, olio evo, ½ cipolla bianca, ½ Peperone rosso, basilico, sale

Per la presentazione: ciuffetto di basilico e formaggio

Preparazione: in padella rosoliamo il peperone tagliato a dadini e puliti dai semi e parte bianca. Aggiungiamo la cipolla tritata e un pochino di olio di oliva, facciamo andare e aggiungiamo solo dopo la passata di pomodoro, facciamo cuocere 20 minuti.

Passiamo alle pallotte e nella ciotola versiamo i formaggi grattugiati, la mollica di pane ben sbriciolata, le uova e il prezzemolo tritato, lavoriamo bene il tutto. Otteniamo le polpette non troppo grandi, le passiamo nella farina e poi le friggiamo in olio profondo e ovviamente caldo. Facciamo dorare e scoliamo su carta da cucina per togliere l’unto in eccesso, poi mettiamo nella padella con il sugo e facciamo cuocere, insaporire per qualche minuto. Serviamo completando con il formaggio grattugiato e basilico fresco.