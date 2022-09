Sformato di patate, zucca e pancetta: ricetta Federico Fusca

Sformato di patate farcito con zucca, formaggio e pancetta. Non potete dire no alla ricetta di Federico Fusca

La ricetta dello sformato di patate con la zucca di Federico Fusca di oggi 30 settembre 2022 per le ricette E’ sempre mezzogiorno non è un gateau di patate. E’ uno sformato goloso e perfetto per questo periodo e ogni volta che abbiamo dell’ottima zucca da cucinare. Non solo patate e zucca perché nella ricetta dello sformato di Federico Fusca c’è anche il formaggio, c’è anche la pancetta. Prima di farcire lo sformato cuociamo la zucca e poi mettiamo tutto in forno. Non perdete questa e le altre nuove ricette E’ sempre mezzogiorno 2022. Ecco lo sformato di patate con zucca di Federico Fusca.

Ricette Federico Fusca E’ sempre mezzogiorno – Sformato patate zucca e pancetta

Ingredienti: 1,5 kg di patate, 200 g di zucca,1 cipolla,10 fette di pancetta,10 fette di scamorza affumicata, 2 uova, 200 g di formaggio grattugiato, 500 g di pan grattato,1 spicchio d’aglio, 3 mazzetti di nepitella, burro, 2 cucchiai di olio evo, sale e pepe

Preparazione: laviamo le patate, lessiamo partendo dall’acqua fredda, schiacciamo e aggiungiamo il formaggio grattugiato, sale, pepe e le uova, amalgamiamo benissimo.

Tagliamo la zucca a dadini dopo aver tolto la buccia. In padella mettiamo la cipolla a fettine con un po’ di olio, facciamo andare e uniamo la zucca, menta e un pochino di acqua, copriamo e facciamo cuocere la zucca, si deve ammorbidire ma non roviniamo i dadini.

Imburriamo la teglia e spolveriamo con pane grattugiato, aggiungiamo un primo strato di patate, aggiungiamo la scamorza a fettine, le fette di pancetta e poi la zucca cotta. Copriamo con il secondo strato di patate e livelliamo. Completiamo con il pane grattugiato e con fiocchetti di burro, mettiamo in forno almeno 40 minuti a 180°.