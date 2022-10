Strudel salato del contadino con patate e funghi, ricetta Barbara De Nigris

Impossibile non provare lo strudel del contadino, salato con patate e funghi. La ricetta è di Barbara De Nigris per E' sempre mezzogiorno

Che idea golosa lo strudel del contadino, la ricetta E’ sempre mezzogiorno di Barbara De Nigris, la ricetta dello strudel salato con patate e funghi. Un’ottima ricetta E’ sempre mezzogiorno del 6 ottobre 2022, uno strudel che Barbara De Nigris rende perfetto aggiungendo altri ingredienti e piccoli consigli, come il pane grattugiato. Possiamo preparare in casa la pasta sfoglia, è sempre con la ricetta dello strudel del contadino, congeliamo il burro e sarà tutto più facile. Non perdete questa ricetta dello strudel salato E’ sempre mezzogiorno e le altre ricette con Antonella Clerici.

Ricette E’ sempre mezzogiorno – Strudel patate e funghi di Barbara De Nigris

Ingredienti: 130 g di farina 00, 110 g di burro congelato, 1 cucchiaino di zucchero, 110 g di formaggio spalmabile, sale

Per il ripieno: 200 g di funghi champignon e porcini, 80 g di speck a fette, 2 patate, 1 spicchio d’aglio, 50 g di formaggio grattugiato, pangrattato, 1 bicchiere di vino bianco, prezzemolo tritato, 1 tuorlo d’uovo, 30 ml di latte, sale e pepe, olio evo

Preparazione: iniziamo dalla sfoglia, si prepara velocemente perché mettiamo nel congelatore gran parte del burro, lasciamo che si congeli. Frulliamo la farina con zucchero, sale, burro congelato e il pezzo solo freddo non congelato, otteniamo delle briciole che versiamo nella ciotola. Aggiungiamo adesso il formaggio spalmabile ben freddo e lavoriamo il tutto, otteniamo il panetto che avvolgiamo nella pellicola e mettiamo 1 ora in frigo.

Per il ripieno peliamo le patate le grattugiamo. In padella mettiamo aglio e un po’ di olio, facciamo andare e aggiungiamo i funghi a fette, rosoliamo, sale, pepe e prezzemolo fresco e facciamo andare, solo dopo sfumiamo con il vino e copriamo, cuociamo aggiungendo se necessario un po’ di acqua, 10 minuti e togliamo il coperchio, 5 minuti di cottura senza coperchio, si devono asciugare. Stendiamo la pasta ben fredda, meno di mezzo cm e otteniamo un rettangolo che disponiamo sulla teglia foderata con la carta forno. Tagliamo i lati ottenendo delle strisce. Il centro lo lasciamo intero e spolveriamo con il pane grattugiato, adagiamo sopra le fette si speck, poi i funghi fatti raffreddare, le patate grattugiate, il formaggio grattugiato e copriamo ripiegando le strisce di pasta sul ripieno, le intrecciamo. Spennelliamo con l’uovo sbattuto con il latte e mettiamo in forno a 180° per circa 30 minuti.