Pollo alle mandorle con patate al Marsala, ricetta gemelli Billy

Un pollo alle mandorle favoloso con patate al Marsala, la ricetta dei gemelli Billi

Un pollo con le mandorle diverso dal solito, è la ricetta dei gemelli Billi da E’ sempre mezzogiorno, è la ricetta di un secondo piatto completo da non perdere. Non solo la ricetta del pollo con una farcia molto golosa ma anche la ricetta delle patate cotte con funghi e scalogno, la ricetta delle patate al forno cotte al Marsala. E’ una delle tante ricette di successo dei gemelli Billi, una delle tante nuove ricette E’ sempre mezzogiorno da non perdere. Ecco come si fa il pollo alle mandorle, possiamo usare anche la granella di mandorle, ma che sia quella buona. Ecco la ricetta golosa del pollo al forno dei gemelli di E’ sempre mezzogiorno.

Ricette E’ sempre mezzogiorno gemelli Billi – Pollo alle mandorle con patate al Marsala

Ingredienti per il pollo:1 pollo ruspante, ½ limone, 5 rametti di timo, 2 spicchi d’aglio

Per la farcia: 60 g di paté di fegato, 70 g di pan brioche sbriciolato, 20 g di acciughe tritate, 20 g di mandorle tritate,150 g di burro morbido

Per il contorno: 400 g di patate con la buccia, 7 scalogni, 100 g di funghi champignon, 50 ml di Marsala secco, Il succo di 1 limone, 125 g di burro, 1 rametto di rosmarino, sale e pepe

Preparazione: se non siamo capaci chiediamo aiuto al macellaio e stacchiamo la pelle dalla carne del pollo ma non la dobbiamo togliere, dobbiamo solo ottenere lo spazio tra pelle e carne per versare lì la farcia.

Prepariamo la farcia, nel mixer mettiamo le acciughe, le mandorle tritate, il patè, il pan brioche, il burro morbido, frulliamo e versiamo il tutto nella sacca da pasticceria. Versiamo il ripieno nello spazio che abbiamo creato prima. Nel pollo, nel suo interno invece mettiamo gli spicchi di mezzo limone, aglio e rametti di rosmarino, chiudiamo con lo spago. Disponiamo il pollo nella teglia e mettiamo in forno a 200° per 1 ora e mezza.

Per le patate le sbucciamo, le tagliamo a pezzi tutti della stessa grandezza, tagliamo anche scalogni e funghi, mettiamo nella teglia e condiamo con burro fuso, succo di limone e Marsala, sale, pepe e rosmarino. Mettiamo in forno a 200°. Serviamo il pollo con il contorno, tutto ben caldo.