Cotolette di finocchi, la ricetta dei gemelli Billi

Che gustosa la ricetta delle cotolette di finocchi e provola con insalatina sfiziosa dei gemelli Billi

La ricetta delle cotolette di finocchi dei gemelli Billi, la ricetta E’ sempre mezzogiorno del 23 gennaio 2023. Cotolette di finocchi con provola cotte in forno e servite con ina deliziosa insalata di carciofi agli agrumi, quindi limone, pompelmo, mandarino e arancia, una vera bontà. La ricetta delle cotolette di finocchi E’ sempre mezzogiorno è davvero una ricetta perfetta, sfiziosa, facile, leggera e in più il contorno previsto dai gemelli Billi è da provare anche con altri secondi piatti. Non a tutti piacerà la salsa all’aglio nero quindi la possiamo sostituire con la senape. Ecco la ricetta da non perdere, la ricetta delle cotolette di finocchi da E’ sempre mezzogiorno.

Ricette Gemelli Billi – Cotolette di finocchi

Ingredienti: 3 finocchi, 3 uova, pangrattato, 12 fette di provola, formaggio grattugiato, sale

Per l’insalata di carciofi agli agrumi: 4 carciofi, 1 mandarino, 1 pompelmo, 1 arancia, 1 limone, succo di 1 limone, olio evo

Per la salsa all’aglio nero: 100 g di olio evo, 50 g di crema di aglio nero, sale e pepe

Per terminare: 250 g di Castelmagno

Preparazione: puliamo i finocchi e li tagliamo a fette spesso massimo 2 cm, le lessiamo in acqua per 10 minuti circa, scoliamo.

Nella ciotola sbattiamo le uova con il sale. In un’altra ciotola misceliamo pane grattugiato e parmigiano grattugiato.

Su una fetta di finocchio raffreddato disponiamo una fetta di scamorza spessa 1 cm. Passiamo nelle uova sbattute e poi nella panatura, di nuovo nelle uova e ancora nella panatura. Disponiamo sulla teglia foderata con la carta forno unta con l’olio, con la parte della provola verso l’alto. Condiamo con altro olio e mettiamo in forno a 220° per circa 20 minuti, facciamo ben dorare.

Per la salsa all’aglio nero schiacciamo l’aglio, anche con uno schiacciapatate. Condiamo con sale, olio, pepe e barba di finocchio tritato fine. Mescoliamo bene. Se non ci piace usiamo la senape.

Per l’insalata tagliamo i cuori di carciofi a fettine e crudi li condiamo nella ciotola con arancia, pompelmo, mandarino e limone pelati a vivo e tagliati a fettine o a spicchi. Aggiungiamo anche i finocchi avanzati tagliati sottili, succo di limone e mescoliamo. Completiamo con la salsa all’aglio nero o con la senape.