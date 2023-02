Ricette Daniele Persegani: caramelle di pollo farcite di formaggio

Che buone le caramelle di pollo, la ricetta di Daniele Persegani, il secondo di E' sempre mezzogiorno

Da provare subito la ricetta delle caramelle di pollo di Daniele Persegani, la ricetta del 7 febbraio 2023. Daniele Persegani suggerisce sempre ricette golose nella cucina di E’ sempre mezzogiorno e questo secondo piatto a base di pollo fritto è davvero da provare. Il pollo lo frulliamo con altri ingredienti e queste caramelle di carne le farciamo con un bastoncino di formaggio. In più le rendiamo molto saporite con le patatine fritte, quelle in busta, una panatura davvero speciale. Ogni tanto possiamo esagerare con le ricette super golose e caloriche, quindi proviamo questa ricetta delle caramelle di pollo fritte di Persegani e non perdete le altre ricette E’ sempre mezzogiorno.

Ricette E’ sempre mezzogiorno Daniele Persegani – Caramelle di pollo

Ingredienti: 500 g di petto di pollo, 1 uovo, 80 g di formaggio grattugiato,1 cucchiaino di curry, 50 ml di panna, 1 cucchiaio di prezzemolo tritato,100 g di formaggio italico,1 albume, 200 g di patatine fritte,1 l di olio di semi

Preparazione: abbiamo il petto di pollo e lo tagliamo a pezzi, frulliamo aggiungendo un uovo, il curry, il prezzemolo, sale, pepe e anche il formaggio grattugiato. Con questo composto formiamo le caramelle, diamo la stessa forma delle crocchette.

Tagliamo il formaggio, per esempio la caciotta o qualcosa di simile, a bastoncini. Inseriamo un bastoncino di formaggio al centro delle crocchette di pollo. Modelliamo bene per fare in modo che il formaggio resti all’interno e che le caramelle abbiano una bella forma.

Passiamo le caramelle nell’albume sbattuto e poi passiamo nelle patatine fritte, le patatine in busta, che abbiamo sbriciolato con le mani in modo grossolano. In una padella versiamo abbondante olio di semi, facciamo ben scaldare e friggiamo subito le caramelle. Pochi minuti, facciamo ben dorare, scoliamo su carta da cucina e abbiamo le golose caramelle di pollo da gustare. Ovviamente se vogliamo possiamo anche sostituire le patatine fritte con il più semplice pane grattugiato ma saranno un po’ meno saporite. Possiamo anche cuocere le caramelle di pollo di Daniele Persegani in forno.