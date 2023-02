Polpette al sugo della nonna di Federico Fusca, la ricetta

Ma che bontà la ricetta delle polpette al sugo della nonna di Federico Fusca

Che buone le polpette al sugo di Federico Fusca, anzi la ricetta è della nonna di Federico Fusca. E’ una delle ricette E’ sempre mezzogiorno perfetta per il pranzo e per la cena di tutta la famiglia; un secondo piatto completo per grandi e bambini. Come sempre Federico Fusca ci suggerisce una ricetta perfetta, la ricetta questa volta delle polpette al sugo della mi nonna. Sono davvero polpette molto golose, non solo carne macinata di manzo e di maiale ma anche salsiccia sgranata fresca. Non perdete questa e le altre ricette E’ sempre mezzogiorno, ecco come si preparano le polpette al sugo di Fusca, la ricetta per tutti.

Ricette E’ sempre mezzogiorno Federico Fusca – polpette al sugo

Ingredienti per le polpette: 400 g di macinato di manzo, 400 g di macinato di maiale, 200 g di formaggio grattugiato, 300 g di mollica di pane raffermo, 4 salsicce, 2 patate lesse, 3 uova, 2 spicchi d’aglio, 2 bicchieri di latte, 1 l di olio di semi, noce moscata, mentuccia selvatica, sale e pepe

Per il sugo: 400 g di passata di pomodoro, 2 peperoncini freschi, pangrattato, basilico fresco, olio evo

Per il purè: 1 kg di patate lesse, 250 ml di latte, 70 g di burro, noce moscata, sale

Preparazione: lavoriamo la salsiccia cruda sgranata con la carne macinata, la mollica di pane che abbiamo ammollato nel latte e strizzato, il formaggio grattugiato, le uova, le patate lesse e schiacciate, noce moscata, sale, pepe, noce moscata, mentuccia tritata e aglio tritato se piace. Amalgamiamo bene il tutto e formiamo le polpette.

Passiamo le polpette nel pane grattugiato e le friggiamo in olio ben caldo e profondo.

Per il sugo scaldiamo l’olio con i peperoncini, uniamo la passata e saliamo, aggiungiamo il basilico, facciamo cuocere. Poi aggiungiamo le polpette e facciamo andare il tempo di insaporire.

Per il purè lessiamo le patate, schiacciamo e lavoriamo con latte caldo, burro, sale, noce moscata, mettiamo sul fuoco mescolando e ottenendo la giusta consistenza.

Serviamo le polpette al sugo sul purè di patate.