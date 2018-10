Cancro, oroscopo Paolo Fox dicembre 2018: quali sono le previsioni?

Con l’oroscopo di Paolo Fox scopriamo quali sono le previsioni per quanto riguarda il mese di dicembre 2018 dei nati sotto il segno del cancro. Cosa succederà in amore, lavoro e salute? In amore non mancano le emozioni ma l’opposizione di Saturno può essere destabilizzante. Nel lavoro è un cielo importante che può portare delle belle novità. La salute va meglio rispetto ai mesi precedenti. PER LEGGERE L’OROSCOPO DEL 2018 DI PAOLO FOX DEL CANCRO, CLICCA QUI. Ecco di seguito l’oroscopo di dicembre 2018 dei nati sotto questo segno.

LE STELLE DI DICEMBRE 2018 DEL CANCRO: COSA SUCCEDERA’ IN AMORE, LAVORO E SALUTE SECONDO L’OROSCOPO DI PAOLO FOX

AMORE – L’amore è stato un’ancora di salvezza per il cancro in questo 2018, per rifugiarsi sa problemi di altro tipo, come lavorativi o di salute. Va detto però che si è trattato di un anno conflittuale. Ci sono stati alti e bassi per quanto riguarda i sentimenti. Se la persona che si ha di fianco non è quella giusta però, da qualche mese non manca il malessere. Saturno è in opposizione e questo può destabilizzare le relazioni a dicembre 2018. I sentimenti non sono in discussione ma ci sono prove da affrontare e discussioni.

Venere è positiva e protegge le emozioni. Chi ha al proprio fianco una persona che reputa importante, non dovrà allontanarla ma tenersela vicina.

Per i single Capodanno è il momento ideale per fare incontri interessanti.

LAVORO – Dal punto di vista lavorativo, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, per il cancro è un cielo importante quello di dicembre 2018. Si potranno superare alcuni ostacoli recenti. I nemici da affrontare e le conflittualità non spariranno a causa dell’opposizione di Saturno, ma è possibile mettersi in gioco e ottenere consensi grazie a queste stelle. Si potranno perciò superare le ostilità. Il 14 dicembre 2018 si potranno ricevere delle belle notizie. C’è un recupero delle iniziative positive. Si può ripartire rispetto ai primi mesi dell’anno. In questo momento non manca la competitività e ci sono sue segni a cui bisogna prestare attenzione: la bilancia e il capricorno. Questi possono cercare di frenare il cancro.

SALUTE – Dal punto di vista della salute questo anno è stato un po’ complicato per il cancro. Per fortuna a dicembre 2018 le cose sembrano andare meglio. Da metà di questo mese, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, i nati sotto questo segno possono fare incontri importanti ricevendo consigli utili. Giornate positive sono 4, 5, 14 e 15 di dicembre 2018. Bisogna cercare di non esagerare il 29 del mese.