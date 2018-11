Lo spot di Natale più bello: per il 2018 si candida Hi Chris.It’s mom video da milioni di visualizzazioni

Sta facendo il giro del mondo in queste ore uno spot di Natale molto semplice ma davvero emozionante. E’ un video che arriva dalla Gran Bretagna e che ha conquistato il cuore di tutti per la sua semplicità e per il grande effetto che fa sulle persone che lo guardano. E’ davvero questo lo spot più bello del Natale 2018? Il protagonista è Chris, un ragazzo di 30 anni che ha perso da tempo la sua mamma ma che ogni anno a Natale scarta un regalo. Nel regalo trova una cassetta della sua mamma con un pensiero per lui. E anche in questo Natale 2018, Chris non vede l’ora di ascoltare cosa la sua mamma ha da dirgli.

In questi ultimi anni hanno fatto commuovere storie di madri che, dopo aver scoperto di essere gravemente malate hanno lasciato regali ai loro bambini, hanno registrato cassette, hanno fatto video o scritto racconti. Facile quindi ispirarsi a qualcosa che realmente accade. Per quanto il video sia bello ed emozionante, non ci sembri spicchi di originalità. Certo lascia il segno ma in Gran Bretagna, più che per il video in se, questo spot è diventato virale per il fatto che sia stato realizzato con meno di 50 sterline.

Una notizia che ha fatto molto scalpore, visto che, a Londra, per altri spot natalizi, sono stati spesi anche milioni di euro. I britannici quindi hanno reso virale il video consacrando l’autore, il filmmaker professionista britannico Phil Beatstall, e regalandogli un successo mondiale.

A voler sottolineare che le emozioni vere possono arrivare anche con un video semplice ma fatto con il cuore.

LO SPOT DI NATALE PIU’ BELLO DEL 2018 ARRIVA DAL REGNO UNITO: UN RAGAZZO ASCOLTA LA CASSETTA CHE SUA MADRE GLI HA LASCIATO IN DONO DOPO LA MORTE

Non ci resta che lasciarvi all’emozionate video.

La mamma di Chris, lo ringrazia: anche per questo Natale ha trovato il tempo per ascoltare il suo nastro, anche questo Natale si è ricordato di lei.

Però c’è una novità: questa sarà l’ultima cassetta che la mamma ha lasciato. Chris si è fatto grande adesso ha 30 anni ed è arrivato il momento di lasciarsi. Gli ricorda quanto bene gli vuole, quanto sia stato speciale per lui. E lo saluta, dandogli il suo addio, dicendogli che il giorno più importante della sua vita è quello in cui è nato lui.