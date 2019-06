L’aiuto di Berlusconi a Marco Columbro, ha comprato la sua villa forse perché in difficoltà ma non vuole parlarne

Marco Columbro non è tra i personaggi del mondo dello spettacolo che si lamentano perché in difficoltà economica ma salta fuori un dettaglio importante, Silvio Berlusconi che avrebbe comprato la sua villa a tre piani per aiutarlo. E’ Il Tempo che in un articolo ha rivelato quelle che sarebbero le forti difficoltà finanziarie dell’ex conduttore; sembra infatti vero che Columbro abbia venduto alla società Duevulle di proprietà di Berlusconi la sua villa a Basiglio, nel complesso Milano 3. Un gesto di aiuto nei confronti di un amico, un acquisto che gli avrebbe permesso di respirare un po’, ma non è la prima volta che l’ex premier aiuta chi è in difficoltà tra i suoi collaboratori o ex. Marco Columbro ha però replicato alle notizie uscite ieri, l’ha fatto al Corriere della Sera sottolineando che è facile aprire bocca ma connettere bocca e cervello è cosa più complicata. Berlusconi ha davvero comprato la sua villa ma non sarebbe valida l’equazione che l’acquisto corrisponde a una sua difficoltà economica.

L’AIUTO DI BERLUSCONI A MARCO COLUMBRO DOPO TANTI ANNI DI AMICIZIA

“Non ne voglio parlare. Posso dire solo che vivo ancora nella villa dirimpetto ad Alba Parietti, di cui scrivono, e che Berlusconi è la persona più generosa che conosca” ha commentato Marco che ha anche raccontando i successi creati e nati proprio a casa di Berlusconi: “Abbiamo creato successi come Tra moglie e marito, Paperissima, Scherzi a parte, la fiction Caro Maestro... Ero un giorno sì e uno no a casa sua coi girati: li faceva vedere a figli, moglie, camerieri e, se si divertivano, era la prova che sarebbero piaciuti al pubblico”.

In tv purtroppo non lo vediamo più da tempo e da anni si occupa di una locanda in Toscana, in val d’Orcia e ha appena finito di scrivere il libro sulla sua quarantennale ricerca spirituale. E’ sicuro che si è reincarnato: “In ipnosi regressiva, ho visto due vite precedenti: sono stato un cavaliere templare diventato monaco benedettino e, in un’altra vita, un medico” così come è sicuro dell’esistenza degli extraterrestri. Certo avrebbe ancora tanto da raccontare anche in tv.