Pesci, oroscopo Paolo Fox agosto 2019: ecco cosa succederà

Come andranno le cose ad agosto 2019 per i nati sotto il segno dei pesci? Lo scopriamo grazie all’oroscopo di Paolo Fox su amore, lavoro e salute. In amore non ci saranno chissà quali incontri. Nel lavoro ci si prepara ai mesi successivi che saranno di cambiamento. Nella salute la forma fisica non è al massimo. Per leggere l’oroscopo del 2019 di Paolo Fox dei pesci, clicca qui.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX DEI PESCI DI AGOSTO 2019: ECCO QUALI SONO LE PREVISIONI SU AMORE, LAVORO E SALUTE

AMORE – In questo ambito per i pesci il mese di agosto 2019 è un momento di relax. Chi ha iniziato una relazione negli ultimi mesi, potrà continuarla senza problemi. Però questo mese non è particolarmente produttivo e dunque non sono previsti grandi incontri. Ciò non toglie che possa esserci qualche avventura. Paolo Fox, con il suo oroscopo, ci fa sapere che Giove può portare a qualche problema in famiglia. Alcune coppie che vivono problemi da almeno un anno, potrebbero arrivare alla decisione di separarsi. Coloro che hanno una relazione ancora non ufficiale, hanno delle difficoltà a venire allo scoperto. Attenzione a non esagerare con le discussioni a fine mese. I pesci, che generalmente credono fermamente nelle relazioni stabili, potrebbero avere voglia di trasgredire e mettere tutto in discussione.

LAVORO – Anche dal punto di vista lavorativo il mese di agosto 2019 è da dedicare al relax per i nati sotto il segno dei pesci. Chi ha una decisione da prendere potrebbe decidere di rimandarla. Qualche ritardo può esserci anche per i contratti. Giove nervoso porta ad alcune alternative dal punto di vista professionale. Questo può comportare un aumento delle responsabilità. Gli studenti possono avere delle nuove opportunità e raggiungere un po’ di successo. I nati sotto il segno dei pesci che vogliono aprire una nuova attività, devono darsi da fare. Diciamo che ad agosto ci si prepara per i mesi successivi di trasformazione e dunque non bisogna scoraggiarsi ma prepararsi nel migliore dei modi. Attenzione nei giorni compresi tra il 23 e il 31, quando persone invidiose potrebbero cercare di bloccare l’avanzata dei pesci.

SALUTE – Nell’ultima parte del mese di agosto 2019 la forma fisica dei nati sotto il segno dei pesci è un po’ in calo. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox non c’è però nulla di cui preoccuparsi perché nei prossimi mesi ci sarà un recupero. Giove, nelle settimane successive, tornerà ad essere favorevole. E’ il momento di iniziare una terapia se si hanno problemi di peso o di alimentazione. Spesso le tensioni vengono sfogate mangiando, e questo non va bene.