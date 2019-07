Baby George compie sei anni e la Regina festeggia come sempre il suo “preferito”

Pare proprio che la regina Elisabetta abbia un nipotino del cuore. Ogni nonna ne ha uno anche se spesso sentiamo dire che i nipoti sono tutti uguali…Il bene che si vuole è chiaramente lo stesso ma c’è qualcosa che forse lega due persone più di altre. E sembrerebbe che sua maestà abbia un debole per il piccolo George che domani festeggia il suo compleanno. Sei le candeline che Baby George si prepara a spegnere. Il 22 luglio grande festa per il piccolo e poi, secondo indiscrezioni in arrivo da Londra, tutta la famiglia andrà ai Caraibi per godersi giorni di relax lontani dall’estate Europea!

E pare che, anche quest’anno, come da tradizione, la Regina Elisabetta abbia lasciato il suo regalo ai piedi del letto del piccolo George. Secondo fonti vicine alla famiglia reale, come riferiscono i media britannici, la regina Elisabetta lascerebbe sempre dei regali per il suo nipotino nella stanza da letto vicino al lettino.

BABY GEORGE PRONTO A SPEGNERE SEI CANDELINE: E’ DAVVERO IL PREFERITO DI SUA MAESTA’?

E sempre secondo quanto si legge sui giornali inglesi, la Regina Elisabetta passerebbe sempre più tempo con il figlio di William e Kate, l’unico, tra l’altro, ad averle dato uno strano nomignolo. Come hanno confermato anche la Middleton e suo marito, sembra proprio che George chiami la regina Elisabetta Gan Gan.

La Festa del compleanno del piccolo dovrebbe tenersi ad Anmer Hall. Il piccolo George infatti sarebbe molto timido e mamma e papà avrebbero quindi deciso di organizzare un evento non troppo fastoso. Sarà una festa a base di pizza? Secondo i media britannici il piccolo George avrebbe un debole proprio per la pizza che mangerebbe spesso insieme ai pancake, altro cibo che rientra nelle sue grazie!

Spesso Kate e George preparano la pizza insieme: il piccolo infatti adorerebbe cucinare con la sua mamma e passeggiare in giardino per giocare all’aria aperta, questa sarebbero le sue attività preferite.

Non ci resta che aspettare le foto del compleanno di Baby George e capire se anche nonna Elisabetta era alla festa, non sarebbe male vederla in teneri atteggiamenti al fianco del suo nipotino.

