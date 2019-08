Kate Middleton e Meghan Markle, un sondaggio rivela la preferita ma scendono entrambe dal podio (Foto)

Un sondaggio a cui hanno risposto i sudditi inglesi rivela che non sono Kate Middleton e Meghan Markle le preferite dagli inglesi, nessun podio per le duchesse che lasciano il posto ad altri membri della famiglia reale (foto). Chi vince il sondaggio, chi si piazza all’ultimo posto, ma soprattutto tra Meghan e Kate chi è la più amata? Mentre all’università di Glasgow si studiano gli outfit della moglie di Harry e della moglie di William, altrove si parla di continue tensioni tra le due cognate reali, in realtà Meghan Markle batte l’ex attrice. Non era difficile da immaginarlo, così come William batte il fratello più piccolo, troppo impegnato a tutelare la privacy della sua famiglia. Il gossip continua ad alimentarsi grazie alle mogli dei principi d’Inghilterra, sarà vero o meno che Kate e Meghan non vanno d’accordo, intanto arrivano i risultati del nuovo sondaggio.

IL SONDAGGIO RIVELA I PREFERITI DELLA FAMIGLIA REALE INGLESE

I sudditi inglesi hanno un loro preferito tra i membri della famiglia reale britannica, ovvio che siano esclusi i bambini, scopriamo che il sondaggio realizzato da YouGov rivela che Kate si piazza al quarto posto, solo la sesta posizione per Meghan Markle, ma chi è la preferita?





Non c’è dubbio, al primo posto gli inglesi piazzano la regina Elisabetta. Un podio abbastanza scontato anche scendendo alla seconda posizione, occupato da Harry che perde punti forse proprio a causa dei pettegolezzi e dell’eccessiva protezione nei confronti del piccolo Archie. Terzo posto per il principe William che quindi precede sua moglie.

Il principe Filippo segue al quinto posto, tra Meghan e Kate. Arriviamo alla settima posizione e c’è il principe Carlo che precede la principessa Anna, la nipote Zara Philips e la contezza di Wesssex, ovvero Sofia.