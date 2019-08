E’ morta la nonna di Nadia Toffa: troppo grande il dolore per la perdita di sua nipote

A un dolore immenso si aggiunge un altro dolore per i parenti e la famiglia di Nadia Toffa. Ieri la notizia: a meno di una settimana dalla morte di Nadia Toffa si spegne anche sua nonna. La signora non ha retto al grande dolore per la morte della sua adorata nipote ed è morta poche ore fa. Maria Cocchi, raccontano le persone che la conoscevano bene, ha sofferto moltissimo nel periodo della battaglia di Nadia contro il suo male e ha avuto un crollo quando sua nipote non ce l’ha fatta.

La notizia è trapelata poche ore fa ma i funerali sono stati celebrati due giorni fa nel paesino dove la nonna di Nadia viveva.

La notizia della morte della nonna di Nadia Toffa è stata ripresa ieri dai principali siti italiani di notizie. I funerali si sono svolti in forma privata nella chiesa parrocchiale di Cerveno, martedì 20 agosto alle 10.30. Pare che la donna in paese fosse conosciuta da tutti, non solo per essere la nonna della famosa conduttrice de “Le Iene”. C’è anche un altro motivo che ha reso la donna “di peso” nella comunità dove viveva. La signora Maria infatti, la donna più anziana del paese. Come riporta il portale “Montagne e Paesi”, la signora Maria era nata a Braone il 25 gennaio del 1922. La nonna di Nadia quindi aveva 97 anni.

Con queste parole i media locali descrivono la nonna di Nadia:

“Aveva compiuto 97 anni ed era la donna più anziana del paese: nata a Braone il 25 gennaio del 1922, si è trasferita a Cerveno per andare sposa a colui con il quale ha condiviso la vita. Donna generosa e apprezzata da tutti, ha dedicato gran parte della vita alla famiglia, in particolare al marito Enrico, alle tre figlie e ai cinque nipoti”

Non possiamo che rinnovare le nostre condoglianze alla famiglia di Nadia per questa perdita.

