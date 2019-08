Il dolce ricordo dell’ex fidanzato di Nadia Toffa insieme a lei per 10 anni anche prima della sua morte

Nei mesi durante i quali Nadia ha combattuto contro il suo brutto malore, dopo aver scoperto di non essere guarita, era stato al suo fianco un uomo che, a detta della conduttrice, non aveva capito quanto avesse bisogno di lui. Un uomo che ha poi lasciato, raccontando sui social delle sue assenze. Chi invece c’è sempre stato per Nadia è il suo storico fidanzato, Massimiliano, l’uomo che per dieci anni ha fatto parte della sua vita. A lui Nadia aveva anche dedicato un dolcissimo post sui social di recente. Intervistato dai giornalisti della rivista DiPiù, Max, racconta come è stato stare al fianco di Nadia anche nei giorni difficili, quelli in cui le sue condizioni di salute si erano aggravate.

IL DOLCE MESSAGGIO DELL’EX FIDANZATO DI NADIA TOFFA PER RICORDARLA

Ecco che cosa ha raccontato Massimiliano, che è rimasto al fianco di Nadia fino al giorno in cui è morta:

“Dopo dieci anni ci eravamo presi una pausa di riflessione. Lei aveva trovato un altro uomo che aveva poi deciso di lasciare. Era un fidanzato che ha avuto negli ultimi mesi. Io e Nadia ci siamo visti tutti i giorni fino al giorno in cui se ne è andata. Non l’ho mai lasciata sola nemmeno un momento, sono stato io a raccogliere il suo ultimo desiderio: quello di avere al suo funerale Don Maurizio Patriciello, il parroco che aveva conosciuto nel corso della sua inchiesta sulla Terra dei Fuochi. Per me Nadia era tutto: era la vita stessa. Con lei se ne sono andati dieci anni della mia vita”.

La storia tra Massimiliano e Nadia era finita pochi mesi prima che la conduttrice scoprisse di avere un tumore. Lei però lo aveva fortemente voluto nella sua vita tanto che, sui social, ne parlava così:

Buongiorno amici carissimi…Ieri serata di chiacchiere e risate bellissima. Vi presento con chi….una delle persone più importanti della mia vita. E così sarà per sempre. Amico? Amore? Fratello? Complice? È tutto riduttivo. LUI È MAX. “MAX È MAX”. E io da sempre lo chiamo Maxi. Lui per me c’è sempre e così io per lui. Voi ce lo avete un Maxi nella vostra vita? Io spero di sì. (Ah quando ci vedrà su instagram viene a casa mia e mi strozza🤣🤣addio amici…👋🏿)assaporate la bellezza della vita. Ogni istante ne è intriso. Un sorriso, uno sguardo incrociato per caso, un brindisi, un momento di imbarazzo, una mano che vi toglie il ciuffo di capelli da davanti agli occhi. Potrei fare un elenco infinito. Aggiungete voi attimi di bellezza 🙏🏿 e buona vita a tutti 💥💫🌈

Il dolce ricordo dell’ex fidanzato di Nadia Toffa insieme a lei per 10 anni anche prima della sua morte ultima modifica: da