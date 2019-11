Il post di Ada Alberti sui social incuriosisce i fans: bordata contro Barbara d’Urso? La frecciata è al vetriolo

Poche ore fa Ada Alberti, la nostra astrologa, ha scritto su Instagram un post molto particolare che ha attirato l’attenzione dei fans e non solo. Le parole di Ada infatti hanno subito fatto pensare che il suo messaggio si rivolgesse in qualche modo a una persona famosa. Ma di chi si tratta? I folowers hanno ipotizzato che la frecciata al vetriolo lanciata dalla Alberti si possa in qualche modo riferire a Barbara d’Urso. Ma è possibile che Ada abbia lanciato accuse così forti e parole così offensive a una sua cara amica? Ricordiamo che la Alberti fa l’oroscopo per Mattino 5 e per Pomeriggio 5 e che è spesso ospite anche del programma della d’urso ( se la memoria non ci inganna è stata presente questa settimana tra gli opinionisti, o comunque molto di recente). Le parole di Ada sono molto forti: come mai si è esposta pubblicamente in questo modo? E se invece non avessero nulla a che fare con una persona del mondo dello spettacolo?

ADA ALBERTI E IL MISTERIOSO POST SU INSTAGRAM: CON CHI CE L’HA?

Iniziamo dalle parole di Ada Alberti per capire quello che è successo:

Certa gente non ha limiti.. o soffre di bipolarità o pensa che la gente sia stupida. Saii come si dice cara, a buon rendere 😜 dalle scale si scende anche. Attenta al tuo #segno nella primavera del 2020 e a fine anno nuovo… e poi, poveri collaboratori che devono sorreggere anche le tue bambinate, #vergogna ! La previsione è fatta ancor prima di fartela raccontare da qualcun altro…😉

Come mai i fans della Alberti hanno pensato alla d’Urso? Pare per il riferimento alle scale. Ma siamo davvero sicuri che ci siano delle parole che facciano pensare alla conduttrice di Pomeriggio 5? Difficile a dirsi ma il mistero potrebbe essere rivelato proprio questo pomeriggio quando dovrebbe andare in onda l’oroscopo di Ada Alberti alla fine della puntata di Pomeriggio 5.

Qualora dovesse scomparire, o se i toni usati dalla d’Urso fossero diversi, potremmo davvero ipotizzare che queste parole siano per lei. Va detto che la Alberti fino a questo momento non ha smentito le voci che sono circolate da ieri sera e non ha cambiato di una virgola il suo post.

E a questo punto ci si chiede: cosa mai sarà successo per arrivare a tanto? Altri fans della Alberti ipotizzano che invece il messaggio sia destinato a Federica Panicucci . L’astrologa ci rivelerà che cosa è successo?