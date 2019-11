Carolyn Smith rivela di un nuovo intervento ma non è finita, la lotta purtroppo continua (Foto)

Sono 4 anni e tre mesi che Carolyn Smith lotta contro il cancro, non si è mai lamentata, sui social e nei vari eventi il suo messaggio è sempre stato di positività ma sentirsi dire ancora una volta che non è finita è dura (foto). Per questo Carolyn non voleva parlare più nessuno, è stata malissimo e dopo quel duro colpo le avevano suggerito di restare in silenzio. L’ha fatto per un po’ ma nei video pubblicati ieri è tornata per spiegare tutto. Il primo video girato a Miami il 30 ottobre e gli altri da casa in Italia ma solo adesso li ha condivisi con tutti come ha sempre fatto da quando ha iniziato la terapia oncologica. La Smith parla di grandi cambiamenti nella sua vita ed è felice ma si concentra su ciò che a da dire a tutti. Purtroppo la sua lotta continua, il suo percorso prosegue, questo lo sapevamo ma c’è anche una bella notizia, ha potuto fare un intervento molto delicato e rimuovere il tumore, si è affidata ai medici a cui si è rivolta. I primi giorni di ottobre ha affrontato l’operazione che è andata benissimo ma alla fine nemmeno questo ha messo fine a tutto perché dall’esame istologico risultano ancora cellule attive, un secondo colpo durissimo da affrontare.

CAROLYN SMITH PROSEGUE LA LOTTA AL TUMORE CON UN NUOVO FARMACO

Non potrà fare altra radioterapia e non dovrà fare nemmeno la chemio ma i medici le hanno proposto un nuovo farmaco. Ha deciso di tornare e di dire ancora tutto per dare solo messaggi di positività, per spiegare cosa sta facendo senza dire molto sulla sofferenza ma è stata davvero malissimo. Inizierà il nuovo percorso tra una decina di giorni e alla fine vorrebbe tanto sentire dire quelle parole, che è finita.





C’è altro che rattrista il giudice di Ballando con le Stelle: deve rinunciare a parte del suo lavoro. Sta per fare un altro viaggio in Scozia ma poi resterà ferma per i prossimi sei mesi. I medici le hanno chiesto di riposare e anche di mangiare in modo più sano. E’ pronta per un’altra lotta, è fortissima ma sta soffrendo tanto, anche se fino in fondo non lo dice.





