Che stile Kate Middleton: con la tiara di Lady Diana fa le prove da Regina (FOTO)

E’ ancora presto per pensare alla duchessa di Cambridge come alla regina ma si sa, nel Regno Unito i sudditi sognano di vedere lei e William regnare insieme al posto della Regina Elisabetta. Una cosa che di certo non succederà mai visto che Carlo, ha tutto il diritto, di salire al trono; ma di certo gli inglesi preferisco Kate Middleton a Camilla, anche a causa delle recente voci ( come se non bastasse il passato) che raccontano di una crisi tra la donna e Carlo. E Kate Middleton continua a non sbagliare un colpo. Ieri, ha indossato la tiara di Lady Diana al ricevimento degli ambasciatori e del corpo diplomatico nel Regno Unito che ogni anno si svolge a Buckingham Palace. E tutti sono impazziti per il suo stile ma anche per il gesto che omaggia, ancora una volta, Lady Diana. I sudditi di sua maestà hanno amato Diana e oggi amano Kate che è uno dei membri della famiglia reale più amato al mondo.

KATE MIDDLETON BELLISSIMA E SEMPRE ELEGANTE CON LA TIARA DI LADY DIANA

Kate meravigliosa ieri, ha indossato la tiara Lover’s Knot; non è la prima volta che la sfoggia, la tiara infatti è stata già indossata in passato e una volta l’ha portata persino Camilla. È formata da diamanti, perle rotone e perle a forma di goccia. Kate meravigliosa in abito lungo blu scuro firmato Alexander McQueen, ha abbinato alla tiara orecchini pendenti e collana argento. Sorridente come sempre, insieme al marito, il principe William, si è unita alla regina e a Carlo e Camilla per fare gli onori di casa. E in pochi minuti le foto di questa serata e delle scelte di look di Kate, hanno fatto il giro del mondo.

Kate, appuntato sulla spalla porta il simbolo dell’Ordine Reale della Regina, rappresentato da un’immagine della sovrana da giovane inserita su un nastro giallo. E poi sulla fascia blu sfoggia la croce di gran dama dell’Ordine Reale Vittoriano, assegnata alla moglie di William da Sua Maestà nel mese di aprile per i suoi servizi encomiabili alla corona e indossata per la prima volta nel mese di giugno.

Kate assolutamente perfetta anche questa volta!

