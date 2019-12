Arriva il down di Natale: #facebookdown, #instagramdown #whatsappdown il 23 dicembre

Che qualcuno ci voglia dire che è tempo di mettere via i nostri smartphone e passare più tempo con amici veri, quelli con i quali possiamo parlare viso a viso? Il 23 dicembre 2019 iniziano i problemi per i famosi social e non solo. Da pochi minuti infatti pare che in tutto il mondo si stiano riscontrando dei problemi con l’accesso ai social. Facebook e Instagram non starebbero funzionando ( come potete vedere anche dalla nostra immagine di copertina che mostra il malfunzionamento di Fb). Non solo: impossibile anche mandare messaggi con Whatsapp e visto che siamo in aria di auguri di Natale, questo sembra essere un vero e proprio incubo natalizio! Per il momento i due social e l’app di messaggistica non funzionano. Che ci siano in corso degli aggiornamenti proprio a poche ore dal Natale?

SOCIAL E WHATSAPP DOWN IL 23 DICEMBRE 2019: ECCO LE ULTIME NOTIZIE

Come succede spesso in questi casi, gli utenti hanno scelto altri social funzionanti per lanciare l’allarme e Twitter è di certo la piattaforma preferita!

Intorno alle 10,30 la situazione sembra essere tornata pian piano alla normalità. Il malfunzionamento è durato più o meno una trentina di minuti.