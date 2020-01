Grafico Paolo Fox Pesci 2020: l’oroscopo per il nuovo anno da I Fatti Vostri

Abbiamo da poco dato il benvenuto a questo nuovo anno del 2020 ma Paolo Fox, durante la puntata di Capodanno de I Fatti Vostri, ha già detto che tipo di anno sarà per ogni segno zodiacale. Paolo Fox ha infatti spiegato ai telespettatori che cosa c’è da aspettarsi da nuovo anno con il suo immancabile appuntamento con l’oroscopo. Ma non solo però. Perché Paolo Fox ha anche mostrato i grafici completi e dettagliati per quanto riguarda l’amore, il lavoro e la fortuna per ogni mese di questo nuovo anno 2020. In questo articolo noi ci concentreremo sul segno dei pesci. Andiamo subito a vedere, dunque, oroscopo e grafico di Paolo Fox.

Grafici di Paolo Fox 2020: come sarà il nuovo anno per il segno dei Pesci

Il segno dei pesci partirà molto bene in questo nuovo anno. A livello amoroso, infatti, i mesi di gennaio, febbraio e marzo saranno dei mesi decisamente importanti per i nati sotto questo segno zodiacale. Nei mesi estivi però i pesci si troveranno di fronte ad una scelta. Se è l’inizio di una nuova relazione, per esempio, si sceglierà di mettere un punto alla storia appena iniziata. Tempo di ripensamenti insomma per i pesci. Con l’arrivo dei mesi autunnali potrebbe esserci invece un grande ritorno di fiamma.

E per quanto riguarda il lavoro cosa deve aspettarsi il nato sotto il segno dei pesci? Il cielo sembra essere proprio dalla parte del segno. I pesci riusciranno infatti ad ottenere dei risultati davvero ottimi in ambito lavorativo. Ci sarà pure la possibilità di rinnovare degli accordi per quanto riguarda i lavori di tipo artistico e/o creativo che durante questo 2020 saranno premiati finalmente rispetto a tutti gli altri.

Un anno sicuramente importante quindi per tutti i nati sotto il segno dei pesci. E anche per quanto riguarda la fortuna ci saranno delle piacevoli sorprese in quanto il mese di maggio e gli ultimi mesi del 2020 saranno dei periodi sicuramente fortunati.

Ecco qui invece il grafico completo per il 2020: