Oroscopo Paolo Fox marzo 2020 Leone: il lavoro è al primo posto e ci sono cambiamenti in vista

Oggi parliamo dell’oroscopo di Paolo Fox di marzo 2020 del leone per scoprire cosa succederà in amore, lavoro e salute. In amore i sentimenti sono in secondo piano, perché il lavoro è al primo posto e ci sono cambiamenti in vista. Nel lavoro questo mese è privilegiato e bisogna cogliere al volo ogni occasione che si presenta. La salute vede messo a dura prova l’equilibrio psicofisico date le tante cose da gestire. Di seguito vi parliamo dell’oroscopo dettagliato del leone.

Amore – In questo ambito possono esserci dei cambiamenti. Come vi abbiamo anticipato per il leone i sentimenti passano in secondo piano rispetto al lavoro nel mese di marzo 2020. Paolo Fox, con il suo oroscopo, sconsiglia tradimenti o più storie parallele che possono portare solo a maggiore confusione. Le relazioni nate da poco tempo possono subire una battuta d’arresto in questo mese. Chi ha una storia da tanto tempo ha bisogno di serenità e deve prestare attenzione nei giorni 13 e 14, quando ci può essere un po’ di agitazione. Il rischio è quello di discutere su tutto, anche per cose di poco conto. Questo non fa bene a nessuno e perciò meglio evitare i colpi di testa. Occhi aperti nelle giornate 20 e 21 perché è possibile che si perdano le staffe. Ovviamente per i nati sotto il segno del leone con una storia bella e solida alla fine le cose si aggiusteranno.

Lavoro – Secondo l’oroscopo di Paolo Fox di marzo 2020 del leone, questo è un mese in cui bisogna assolutamente agire. Da aprile, infatti, Saturno sarà in opposizione. Il cielo fa emergere che questo mese è positivo per le attività, per il lavoro in generale ma anche per i rapporti interpersonali. Chi sta portando avanti una trattativa, un progetto, si troverà a vivere una fase decisiva. Già da questo mese Paolo Fox consiglia di risparmiare in vista della fine di questo anno. E’ un momento positivo anche per i nati sotto il segno del leone che devono discutere di questioni di proprietà, eredità ma anche di un rimborso. Chi sta pensando di mettersi in proprio nei mesi a venire, sarà di certo favorito. Bene vanno le cose anche per chi ha un impiego pubblico.

Salute – La forma fisica non è delle migliori nei weekend. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox di marzo 2020, il leone ha troppe cose da fare e questo crea problemi di tipo psicofisico. Si consiglia di riposare nei giorni 13, 14 e 27 di marzo.