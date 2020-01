Grafico Paolo Fox Leone 2020: l’oroscopo per il nuovo anno da I Fatti Vostri

E’ arrivato puntualissimo l’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox proprio con l’arrivo del nuovo anno. Che cosa succederà ai segni zodiacali durante questo lungo 2020? Paolo Fox lo ha spiegato molto bene durante la puntata di Capodanno de I Fatti Vostri. Non solo il classico oroscopo mese per mese però. Paolo Fox ha anche mostrato un grafico con amore, fortuna e lavoro per ogni mese dell’anno. In questo articolo vedremo, in particolare, il dettaglio del segno del leone. Che anno sarà per i nati sotto questo segno zodiacale? Andiamo a vedere il grafico di Paolo Fox per i leone.

Grafici Paolo Fox 2020: ecco come sarà il nuovo anno per il segno del Leone

Per i nati sotto il segno del leone, il nuovo anno partirà sotto stress almeno per quanto riguarda le questioni prettamente d’amore. Saranno i mesi di aprile, maggio e di giugno quelli favorevoli con Venere nel segno. Bisognerà certo riguadagnare un po’ di fiducia, rivedere delle emozioni. Volete farvi avanti in amore? Saranno proprio i mesi estivi quelli giusti per questo tipo di scelte per il segno del leone. Il leone avrà una grande voglia di famiglia ma anche di ricominciare magari dopo un divorzio. La voglia di fare dei passi importanti non mancherà comunque.

Per quanto riguarda l’ambito lavorativo? Già i primi tre mesi del nuovo anno avranno una nota positiva. Tra aprile e luglio bisognerà fare invece attenzione alle spese perché i nati sotto il segno del leone sono abituati a fare le cose in grande. Tra maggio e giugno ci sarà Saturno in opposizione e bisognerà cercare di mantenere il tutto sotto controllo, anche dal punto di vista del risparmio e dell’economia. A dicembre ci sarà poi un periodo difficile e complesso per i nati sotto il segno del leone per poi arrivare al 2021 che sarà un anno di transizione.

Ecco il grafico:

Non ci resta che augurarvi di passare in modo sereno gli ultimi giorni di festa.