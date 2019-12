Oroscopo Paolo Fox 2020, Leone in coppia, segni sì e segni no: come sarà l’amore secondo le stelle

Come sarà l’amore secondo le stelle per il leone? Possiamo scoprirlo grazie all’oroscopo di Paolo Fox del 2020 che ci può dare indicazioni precise riguardo al rapporto di coppia con tutti i segni. Infatti con alcuni c’è maggiore affinità rispetto ad altri. Se volete scoprire con chi starete bene secondo l’oroscopo, ecco di seguito una panoramica completa.

Oroscopo Paolo Fox 2020: il Leone in coppia con tutti gli altri segni

Leone-Ariete: Si tratta di una coppia vincente secondo le stelle. Bisogna stare attenti però a non mettersi in competizione ma a diventare complici per stare bene insieme.

Leone-Toro: Anche per la coppia così formata la competizione può essere un’arma a doppio taglio. Il leone ha voglia di sentirsi superiore, migliore rispetto all’altro. Le stelle ci fanno sapere che possono esserci problemi da risolvere riguardo ai figli e alla casa.

Leone-Gemelli: L’oroscopo di Paolo Fox del 2020 ci fa sapere che dal punto di vista dell’intimità c’è una bella intesa tra questi due segni. L’attrazione non manca. Punto debole possono essere situazioni passate che è meglio superare.

Leone-Cancro: La voglia di entrambi di essere protagonisti può creare problemi a lungo andare. In particolare uno dei due potrebbe sentirsi sottomesso. Occhio in primavera, perché ci saranno delle prove da superare.

Leone-Leone: Questo segno, essendo molto competitivo, può prendere questa cosa come un gioco o arrivare a una continua sfida. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox un cambiamento potrà portare a dei disagi per questa coppia.

Leone-Vergine: I progetti sono favoriti per questa coppia. C’è ottimismo e sempre un obiettivo da raggiungere insieme. Venere è in buon aspetto e possono concretizzarsi dei sogni come quello di avere un figlio.

Leone-Bilancia: La bilancia è un po’ sottotono mentre il leone sarà sempre più avanti con i pensieri e ciò potrebbe causare delle divergenze. Tuttavia Venere sarà favorevole tra aprile e luglio per chi vuole sposarsi o convivere.

Leone-Scorpione: Attenzione a chiarire tutti i problemi subito per evitare discussioni inutili. Se ciò non avviene possono esserci problemi dalla primavera fino a fine anno. E’ una relazione difficile da gestire anche a causa della gelosia dello scorpione. Occhio ai tradimenti che sono da evitare.

Leone-Sagittario: Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 2020, questa è proprio una coppia forte e positiva. Entrambi si stimolano a vicenda e si aiutano. Attenzione però all’infedeltà da parte di entrambi, cercando di resistere alle tentazioni.

Leone-Capricorno: Ecco una coppia costruttiva che punta anche a una stabilità economica. Il rischio è quello di concentrarsi troppo sul lavoro a discapito dell’amore. Le emozioni non mancheranno ma anche qualche provocazione. Per fortuna c’è stima reciproca che porta ad andare avanti.

Leone-Acquario: Entrambi sono egocentrici e vogliono il consenso degli altri. Si può avere la tendenza di cercare di mettere in ombra l’altro. Il leone tende a controllare tutto ma l’acquario è molto indipendente. Attenzione ai conflitti!

Leone-Pesci: I pesci si lasciano coinvolgere dalla personalità del leone ma non si fanno sottomettere. Riescono a farsi rispettare e a ottenere ciò che vogliono dall’altro. In estate può avere inizio un bel progetto insieme. Anche se questi segni sono diversi, il loro legame funziona secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 2020.