Oroscopo Paolo Fox 2020 Leone: un anno con occasioni da cogliere al volo

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 2020 del leone, il nuovo anno sarà caratterizzato da occasioni da cogliere al volo. La prima parte del 2020 si potrà puntare a costruire qualcosa, mentre la seconda parte sarà un po’ più problematica. L’invidia ci sarà sempre da parte di chi non vede di buon occhio i successi raggiunti ma questo segno trova sempre il modo di tornare protagonista, anche quando viene messo in un angolo. Scopriamo quindi quali solo le previsioni secondo l’oroscopo Paolo Fox 2020 del leone.

Oroscopo Paolo Fox 2020 Leone: cosa cambia rispetto al 2019 per i nati sotto questo segno

Per i nati sotto il segno del leone, il 2020 si rivela un anno costruttivo nella prima parte. La seconda parte, invece, potrà presentare qualche difficoltà in più dovuta a un cambiamento o a un problema relativo all’orgoglio ferito. Rispetto allo scorso anno Giove non è più attivo per il leone e dunque ci si trova in un momento di passaggio. Tuttavia, durante il 2020, bisognerà cogliere al volo le occasioni che si presentano. Il periodo tra aprile e giugno potrebbe rivelarsi pieno di novità. Negli ultimi mesi dell’anno potrebbero essere conclusi dei rapporti, lavorativi e non, che ormai non funzionano. Per fortuna i nati sotto questo segno non si lasciano mettere in un angolo e riescono sempre a tornare protagonisti. L’invidia non manca ma bisogna saperla gestire ignorandola totalmente.

Oroscopo Leone 2020: in amore ci sarà una chiusura durante il nuovo anno

Il nuovo anno, soprattutto nell’ultima parte, potrebbe portare i nati sotto il segno del leone a una riflessione. Dunque potrebbe arrivare una chiusura. Non bisogna disperare però perché sarà proprio il leone a determinare questo cambiamento. Infatti bisognerà affrontare questo tipo di situazioni con coraggio così da poter stare meglio dopo e trovare la propria felicità.

Oroscopo Paolo Fox: cosa succede nel lavoro

Già vi abbiamo anticipato un po’ cosa succederà dal punto di vista lavorativo per i nati sotto questo segno. L’oroscopo di Paolo Fox 2020 del leone ci fa sapere che l’anno inizia in maniera molto interessante, soprattutto per i liberi professionisti. L’importante però è stare con i piedi per terra e non cantare vittoria prima del dovuto, come tende a fare spesso questo segno. Possono arrivare nuovi sbocchi già da gennaio 2020, grazie al buon aspetto del pianeta Marte. Chi ha chiuso una situazione potrebbe decidere di mettersi in proprio avviando un’attività, scelta ottima visto il cielo positivo per i lavoratori autonomi.