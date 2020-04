Fedez e Chiara Ferragni riders per un giorno a Milano: aiutano anziani e famiglie in difficoltà

Mascherina, bici con cestello, caschetto e si parte. Fedez e Chiara Ferragni, insieme ad altre decine di volontari che stanno dando il loro contributo, partecipano alla bella iniziativa del Comune di Milano che ha chiesto, a chi può dare una mano, un contributo per aiutare le famiglie che a causa del coronavirus in Italia, stanno affrontando un momento complicato.

Anche il rapper e sua moglie partecipano a questa iniziativa e condividono gli scatti della giornata sui social, per dare un messaggio e per far arrivare questa iniziativa a chi magari non la conosceva ancora. Usare i social in modo costruttivo è quello che ogni influencer dovrebbe fare e ancora una volta Chiara e Federico hanno dimostrato di saperlo fare, nel modo giusto.

Il rapper ha condiviso delle foto dell’iniziativa alla quale lui e Chiara stanno partecipando in queste ore:

A proposito di Milano aiuta, ecco quanto si legge sul sito del comune, per chi volesse partecipare a questa iniziativa.