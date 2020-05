Vanessa Incontrada ricomincia dal suo negozio di abbigliamento, come tutti (Foto)

Besitos è il nome del negozio di Vanessa Incontrada, una scelta perfetta, un termine riconducibile subito alla splendida spagnola che gli italiani adorano (foto). La Incontrada come tutti oggi è tornata nel suo adorato negozio di abbigliamento con tutta l’emozione possibile. E’ un nuovo inizio e il 18 maggio 2020 è la data che tutti ricorderemo per sempre, proprio come quella del lockdown. Non tutti sapevano che l’attrice avesse un negozio, in tanti hanno chiesto dove poterla incontrare. Il suo Besitos si trova a Follonica, la città in cui vive, in Toscana. “Ricominciamo da qui” ha scritto poche ore fa sul suo profilo social mostrandosi con la mascherina insieme alle sue due collaboratrici. “Ricominciamo dal nostro lavoro e ricominciamo da dove eravamo rimasti. Besitos Amigos” ha proseguito lasciando intendere che lei non è solo un’attrice, per lei non c’è solo il set.

VANESSA INCONTRADA PRESENTA ANCHE LA SUA SARTA

“Da oggi lunedì 18 maggio vi aspettiamo” e su Besitos Shop possiamo anche ammirare i capi che Vanessa sceglie per le sue clienti. In tantissime chiedono come fare per acquistare ma si può solo andare a Follonica o farsi ispirare dal suo buon gusto; la Incontrada aggiunge anche il brand, sempre generosa.

Anche dietro la mascherina non rinuncia al sorriso, si vede dai suoi occhi, felici anche di rivedere, a distanza, la sua sarta. Chissà cosa ha combinato Vanessa, sembra l’abbia fatta arrabbiare ma è tutto risolvibile, sono gli inconvenienti di chi torna al lavoro dopo più di due mesi di stop. Besitos è sempre stato il sogno da realizzare per la sua voglia di incontrare le persone, per dimostrare che non è solo il personaggio della tv o delle fiction. Speriamo però torni presto anche sul set, i suoi lavori sul piccolo schermo sono sempre un successo

