Vittorio Sgarbi ha rischiato di annegare, salvato dalla figlia mostra il video

Vittorio Sgarbi che ha rischiato di annegare è una notizia che stanno riportando tutti ma è stato lui, o meglio il suo ufficio stampa, a rivelare con un video ciò che è accaduto, a spiegare che in realtà non ha avuto molta paura. Il critico d’arte ha rischiato di morire in mare, tutto è accaduto in pochi attimi ed è accaduto ieri pomeriggio in una spiaggia del litorale di Pala, a sud dell’Albania. Vittorio Sgarbi, sua figlia e alcuni collaboratori erano ospiti del resort Green Cost. Una passeggiata e la voglia di un bagno ma mentre la figlia Alba è rimasta a riva semplicemente bagnata delle onde, lui è andato oltre. Con Sgarbi c’era anche il sindaco di Valona, il medico Drita Leli ma è stata Alba a dargli subito una mano per aiutarlo a uscire dal mare. E’ stato sorpreso dalle onde ed è scomparso ma solo per brevissimo tempo, ricomparendo mentre annaspava.

VITTORIO SGARBI AIUTATO DA SUA FIGLIA A RAGGIUNERE LA RIVA HA PERSO GLI OCCHIALI

“Sgarbi scompare tra le onde mentre fa un bagno in mare” riporta la sua pagina Facebook mente su Twitter si parla di scene agghiaccianti. A dire il vero il video non è così drammatico, anche se il rischio di annegare c’era davvero. Non era molto lontano dalla riva e appena sua figlia si è resa conto del pericolo gli è andata incontro per aiutarlo ad alzarsi.

Vittorio Sgarbi ha perso gli occhiali, questo vuol dire che non aveva intenzione di fare un bagno ma che davvero sono state le onde a buttarlo giù. “Durante un bagno in mare il noto critico d’arte, sorpreso dalla forza delle onde, è all’improvviso scomparso tra i flutti, per poi riemergere annaspando vistosamente; a soccorrerlo la figlia Alba e un bagnino del resort che, a fatica, lo hanno aiutato a raggiungere la riva. Molta paura dunque per il critico d’arte che, nel concitato momento, ha perso i suoi immancabili occhiali” si legge sulla sua pagina social che mostra anche il video pubblicato da un ospite del resort.

“Non mi sono spaventato solo che sono uscito senza occhiali e anche senza mutande, ero completamente nudo, è stato abbastanza impressionante” ha confidato a La Repubblica con la sua ironia.

