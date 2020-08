Dalla famiglia reale gli auguri di compleanno a Meghan Markle nonostante tutto

Che cosa stia succedendo realmente tra la famiglia Reale e Meghan Markle, solo i diretti interessati possono saperlo. Negli anni abbiamo imparato che le tante voci che sembrano uscire dai corridoi delle residenze della famiglia reale, non sempre corrispondono al vero. Ma una cosa è certa: pubblicamente, si salva sempre l’apparenza. Che siano sinceri o meno, oggi 4 agosto 2020, per i 39 anni della moglie di Harry, sono arrivati gli auguri da parte di sua maestà. La regina Elisabetta avrà anche fatto una video chiamata alla Markle? Non è dato saperlo. Ma pubblicamente sono arrivati gli auguri della famiglia reale a Meghan, per questa data importante. E la foto scelta vede l’ex attrice al fianco della regina Elisabetta, in una delle loro ultime uscire pubbliche ( e in quei giorni sembrava che tra le due le cose andassero ala grande e che Meghan avesse conquistato la regina).

Di tempo da quel giorno ne è passato e sul conto di Meghan, si è detto e scritto di tutto. Dal suo odio per la famiglia reale al fatto che Harry stia pensando al divorzio, non volendo vivere a Los Angeles con l’attrice. E poi le liti tra fratelli, il ruolo di Kate Middleton. Insomma i pettegolezzi, come sempre non mancano, ma del resto, quando c’è di mezzo la famiglia reale, c’è da aspettarsi di tutto. Ed è anche per questo probabilmente, che i commenti sotto il post pubblicato sui social della famiglia reale sono molto diversi tra loro. C’è chi si unisce agli auguri fatti dalla Regina e chi invece fa notare che forse bisognerebbe prendere le distanze da una donna come Meghan. Nel corso degli ultimi mesi, dopo la decisione di lasciare il Regno Unito, Meghan Markle ha perso molti dei consensi che aveva conquistato dopo il matrimonio con Harry…

AUGURI SOCIAL MA NIENTE CAMPANE PER IL COMPLEANNO DI MEGHAN MARKLE

Le contraddizioni poi non mancano. Se da un lato infatti si pubblicano auguri “social” alla Markle, dall’altro Londra si sveglia nel silenzio. Nessuna campana quest’anno ha scandito la sveglia dei sudditi di sua maestà. Le campane di Westmister che risuonano a festa, oggi non lo faranno in occasione del compleanno di Meghan, pare per volontà della regina Elisabetta.